‘Hakan Şükür kafayı yemiş’

Galatasaray'ın eski futbolcularından Evren Turhan, gündeme ile ilgili yaptığı açıklamalarda Hakan Şükür hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Bir dönem Galatasaray’da da forma giymiş olan spor yazarı ve yorumcusu Evren Turhan, gündeme bomba gibi düşen Hakan Şükür ve Arif Erdem’in Galatasaray’dan ihraç süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Takvim Gazetesi spor yazarı ve A Spor yorumcusu Evren Turhan, Galatasaray'dan ihraç edilen Hakan Şükür ve Arif Erdem'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Turhan, “Şu bir gerçek ki, bunlar ülkelerini sattılar ve bıraktılar. Galatasaray Mali Kongresi’nde işin içine siyaseti soktular. Orada ne işi var siyasetin? İzmir Marşı ne alaka? Onun da sebebi var. Organizasyon var. Hakan Şükür kafayı yemiş. Psikolojisi de iyi değil. Onun taptığı adama ben küfür ediyorum, Hakan Şükür ise o tweeti beğeniyor ve sonra milleti üzerimize salıyor. Dava açacağım. Ben onlardan hiç korkmam. Ben temizim ve kendimi biliyorum” diye konuştu

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Evren Turhan, Galatasaray Genel Kurulu’nun yaptığı hatayı şimdi yönetimin temizlemeye çalıştığını da ifade etti.