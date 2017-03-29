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GALATASARAY
03 Nisan 2017 20:00
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Igor Tudor garanti verdi

Süper Lig’de zirve yarışının gerisinde kalan Galatasaray, hedefini Devler Ligi’ne katılım hakkı kazanmak olarak belirledi. Igor Tudor yönetimle yaptığı toplantıda, kalan 9 haftadan 27 puan çıkarıp 1 numaralı kupanın yolunu tutacaklarını iddia etti.
08:5029 Mart 2017
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Igor Tudor garanti verdi

Galatasaray’da yaşanan olaylı mali genel kurulun yankıları devam ederken, bir yandan da Süper Lig'e konsantre olunmuş durumda. Olaylardan bağımsız bir şekilde hareket eden Teknik Direktör Igor Tudor, yönetimle yaptığı görüşmede ligi ilk 2 sıra içerisinde bitireceklerinin garantisini verdi. Başkan Dursun Özbek'in, UEFA'dan ceza alma ihtimallerinin olmadığını belirtmesinin ardından, Hırvat çalıştırıcı rotayı çizdi.

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Ligin bitimine 9 hafta kala ortada bulunan 27 puanı da toplamak istediklerini belirten Tudor, “Benim kafamda hiçbir soru işareti yok. Galatasaray önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında olacak. Kalan tüm maçlarımızı kazanacağız.Milli takım arası tüm takıma iyi geldi” ifadelerini kullandı. Ancak sarı-kırmızılı takımın bir basamak önünde bulunan Başakşehir ile arasında 7 puanlık fark ve oynayacağı bir karşılaşma bulunuyor.

Etiketler
galatasaray Igor Tudor şampiyonlar ligi
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