İzmir milli takıma hasret

Stat çilesi, bir zamanlar Atatürk Stadı'nda oynayan A Milli Takımı'nı hem İzmir'den uzaklaştırdı, hem de futbolseverleri 8 yılı aşkın süredir ay yıldızlı ekibe hasret bıraktı.

Geçmişte pek çok tarihi maçı, uğurlu stat olarak anılan Atatürk Stadı’nda oynayan A Milli Takım, İzmir’de son olarak 11 Şubat 2009’da o dönem Drogba, Yaya Toure, Kolo Toure, Eboue gibi yıldızların forma giydiği Fildişi Sahilleri’ni ağırladı. 1971 Akdeniz Oyunları için inşa edilen Atatürk Stadı çağın gerisinde kalıp İzmir’e ay yıldızlıları ağırlayacak kapasitede yeni bir stat da yapılamayınca A Milli Takım da kentten uzaklaştı.

A Milli Takım, 2009’daki Fildişi Sahilleri sınavından sonra Türkiye’de 11 şehir ve 17 farklı statta tam 41 maç oynadı. Son yıllarda genellikle rakiplerini İstanbul dışındaki kentlerde konuk eden millilerimiz, yeni ve modern statların inşa edildiği Kayseri, Konya, Antalya ve Eskişehir’in yanı sıra Bursa, Trabzon, Manisa, Adana, Mersin ve Ankara’da müsabakalara çıktı. Ancak ay yıldızlıların yolu, aradan geçen 8 yılda İzmir’e hiç düşmedi. A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Grup elemelerindeki kalan maçları ile hazırlık sınavlarına da İstanbul dışında farklı kentlerdeki yeni statlarda çıkacak.

EURO 2024 DE HAYAL

Türkiye’de son yıllarda pek çok kentte yeni ve modern statlar inşa edilirken, bu gelişmenin dışında kalan İzmir, 2024 Avrupa Şampiyonası adaylık sürecinde de şampiyonaya ev sahipliği yapmaya aday şehirler arasında geçmiyor. UEFA, şampiyona için aday ülkelerden biri 60 bin ve üzeri kapasiteli olmak üzere en az 50 bin kapasiteli 3 stat, 40 bin üzeri kapasiteli 3 stat ve en az 30 bin kapasiteli 4 stat talep ediyor.

İzmir’de 51 bin seyirci kapasiteli Atatürk Stadı için Euro 2024 kapsamında henüz bir yenileme projesi ve buna dair bir hazırlık yok.

Yapımı planlanan Karşıyaka’nın 15 bin, Göztepe’nin 20 bin kapasiteli yeni statları UEFA’nın istediği koltuk sayısına sahip değil. Henüz ihale tarihi belli olmayan Alsancak Stadı, 12-20 bin arası kapasiteli olacak. Yeni Buca ve Bornova Stadı da istenilen kapasite ve niteliklerin çok altında.