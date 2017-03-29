Kick boksçuların kemer heyecanı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Klas Spor Kulübü’nde kick boks kemer imtihanı yapıldı.

Kemer imtihanına 50 sporcu katıldı. Bursa Kick Boks Hakem Komite Başkanı Kemal Altuntaş’ın hazır bulunduğu imtihan heyecana sahne oldu. Kulüp Başkanı Necati Şimşek, “Sporcularımız yeni kemerleriyle birlikte 2017’de almış olduğumuz Türkiye derecelerine yenilerini ekleyerek göğsümüzü kabartmaya devam edecekler” dedi. 6-9 Nisan 2017 tarihleri arasında 25 ülkenin iştirakiyle Antalya’da yapılacak olan 2. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’na üç sporcusu ile katılacaklarını kaydeden Necati Şimşek, “İnşallah buradan yüzümüzün akıyla Mudanya’ya döneceğiz. Dualarınızı lütfen esirgemeyin” dedi.