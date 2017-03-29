Kubilay Kanatsızkuş’tan transfer yorumu

Bursaspor’un altyapısından yetişen 20 yaşındaki golcü oyuncu Kubilay Kanatsızkuş, hakkında çıkan transfer haberlerinin kendisini etkilemediğini ve Bursaspor'un başarısına odaklandığını söyledi.

Bursaspor’un altyapısından yetişen ve bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 21 maçta 5 gol atan golcü oyuncu Kubilay Kanatsızkuş, U21 Milli Takımında attığı gollerle de bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dün Azerbaycan'a karşı İstanbul'da oynanan karşılaşmada ikinci yarıda oyuna dahil olarak 2 gol birden atan 20 yaşındaki oyuncu, açıklamalarda bulundu. U21 Milli Takımı’nda yeni bir ekip oldukları için oyunun başlarında uyum sorunu yaşadıklarını ifade eden Kanatsızkuş, “Ancak daha sonra adapte olduk ve ikinci yarıda da goller geldi. Ligde uzun süredir gol atamadığım için milli takımda gol sevinci yaşamam beni motive etti. Umarım ligde de hocamdan şans buldukça gol sevinci yaşamayı sürdürürüm” dedi.

“Bu tarz haberler beni etkilemiyor”

Hakkında çıkan transfer haberlerinin sorulması üzerine genç oyuncu, “Ben Bursaspor’un oyuncusuyum ve Bursaspor’un başarısına odaklanmış durumdayım. Bu tarz haberlerin çıkması beni etkilemiyor. Kalan maçlarda da görev aldığım sürece en iyisini sahaya yansıtmak için mücadele edeceğim” diye konuştu.