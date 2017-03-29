Minderden 1 altın ve 2 gümüşle ayrıldık

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Macaristan’da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye U23 Serbest Güreş Milli Takımı 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

57 kiloda Süleyman Atlı ile 86 kiloda mücadele eden Murat Ertürk altın madalya alırken 61 kiloda Sedat Özdemir ve 65 kiloda Haydar Yavuz gümüş madalyaya uzanan isimler oldu.

28 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Macaristan’ın Szombathely kentinde düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonanın ilk iki gün müsabakaları Serbest stilde yapıldı. 2 gün boyunca 8 sıklette yapılan mücadelelerde milli takımımız 4 sıklette final 3 sıklette de üçüncülük maçı yaparak tarihi bir başarıya imza attı.

ATLI RAKİPLERİNİ EZE EZE ALTIN MADALYA ALDI

Şampiyonanın ilk gününde 57 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçi Süleyman Atlı, finale kadar yaptığı tüm maçlarında rakiplerini sayı tuşu ile yenerken altın madalya mücadelesinde Rus rakibi Azamat Tuskaev ile karşılaştı. Rakibi önünde minderden 4-2’lik skorla galip ayrılan Türk güreşçi, altın madalya aldı.

YAVUZ SAKATLIĞI NEDENİYLE FİNAL MAÇINA ÇIKAMADI

65 kiloda finale yükselen milli güreşçi Haydar Yavuz ise sakatlığı nedeniyle final maçına çıkamadı ve gümüş madalyada kaldı. Milli sporcunun doktor kontrolü sonrasında hayati tehlikesi nedeniyle maç yapmamasına karar verildi. Bu kiloda Azerbaycan’dan Teymur Mammadov altın madalya kazandı.

ERTÜRK RAKİPLERİNE GÜREŞ DERSİ VERDİ

Turnuvanın ikinci gününde ise 86 kiloda mindere çıkan sporcumuz Murat Ertürk adeta rakiplerini minderi dar etti. Polonyalı, Rus ve Ukraynalı rakiplerinin tek tek geçerek finale çıkan Ertürk, finalde karşılaştığı Macar rakibi Bendeguz Toth’u 55 saniyede tuş ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

ÖZDEMİR RUS RAKİBİNE TAKILDI

61 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Sedat Özdemir ise Ukraynalı ve Gürcü rakiplerini geçtikten sonra finalde karşılaştığı Rus rakibi Gadzhimurad Rashidov’a yenilerek gümüş madalya kazandı.

TÜRKİYE TAKIM OLARAK ÜÇÜNCÜ OLDU

Yapılan müsabakalar neticesinde Türkiye U23 Serbest Güreş Milli Takımımız takım klasmanında Avrupa üçüncüsü oldu. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığı sıralamada 61 puanla Rusya şampiyon olurken 60 puanla Gürcistan ikinci, 58 puanla Türkiye üçüncü ve 53 puanla Azerbaycan takımı dördüncü oldu.

MÜSABAKALAR BAYANLAR STİLDE DEVAM EDECEK

Şampiyona üçüncü ve dördüncü gününde müsabakalar Bayanlar kategorisinde devam edecek. Yarınki müsabakalarda Türkiye’yi temsilen mindere 48 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Bediha Gün, 60 kiloda Gamze Nur Adakan ve 69 kiloda Buse Tosun çıkacak.