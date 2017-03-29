Olcay Şahan’dan Beşiktaşlı futbolcuya çağrı

Devre arasında Trabzonspor'a transfer olarak bordo-mavili formaya hemen adapte olan Olcay Şahan, west Ham United'da kiralık olarak forma giyen eski takım arkadaşı Gökhan Töre'yi ikna etmeye çalışıyor.

Trabzonspor’a transfer olan Olcay Şahan’ın, bonservisi Beşiktaş’ta olan Gökhan Töre’ye “bize gel” çağrısı yaptığı iddia edildi.

Trabzonspor, gelecek sezon 50. yılda şampiyonluk hedefi için transferde kolları sıvadı. Bordo-Mavililer, bu doğrultuda West Ham'da kiralık olarak görev yapan Beşiktaş'ın yıldız ismi Gökhan Töre'yi gündemine almıştı. Haber Türk’ün iddiasına göre, Bordo-Mavililer, bu konuda Töre'nin yakın dostu Olcay Şahan'ı devreye soktu.

Devre arasında geldiği Trabzonspor'a müthiş bir enerji katan Olcay'ın, geçen sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadığı Gökhan'ı arayarak, “Trabzon'a gel kardeşim. Birlikte Trabzonspor'u şampiyon yapalım… Beşiktaş'ta şampiyon olduğumuz havanın aynısı şu an Trabzon'da var. Harika bir ortam var. Süper projeler var… Sen de bizimle olursan, şampiyonluk hedefimize ulaşmamız daha rahat olur” dediği öğrenildi.

TÖRE: MÜTHİŞ BİR ÇIKIŞ YAKALADINIZ

Beşiktaş ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gökhan Töre'nin, sık sık görüştüğü Olcay'a bu konu hakkında “Sizi çok yakından takip ediyor ve fırsat buldukça maçlarınızı izliyorum… Müthiş bir çıkış yakaladınız. Ben de Beşiktaş'ta yakaladığımız havayı Trabzon'da görüyorum. Senin de katkın ortada… Ama biliyorsun, devam eden bir sözleşmem var. Bu işler kısmet işi. Şimdiden bir şey söyleyemem” yanıtını verdiği ifade edildi.