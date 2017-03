Popov: Teklifler var ama önceliğim Kasımpaşa

Kasımpaşa'nın en istikrarlı ismi olan Popov, transfer teklifleri aldığını ama önceliğinin Kasımpaşa olduğunu söyledi.

Bulgar sağ bek oyuncusu Popov, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa’da mutlu olduğunu belirterek, “Kulübümle görüşeceğim. Burada her şey yolunda gidiyor” dedi. Hollanda karşısında Bulgaristan formasıyla 90 dakika mücadele eden ve takımının aldığı 2-0’lık galibiyette büyük pay sahibi olan Kasımpaşa’nın başarılı futbolcusu Popov, “Hollanda karşısında çok iyi bir futbol oynadık. Bu maçta kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemli bir maçtı bizim için. Bu maçla birlikte 3. galibiyetimizi aldık. Bulgaristan halkına bunu yaşatmak zorundaydık. Grupta büyük takımlara karşı mücadele edebilecek güçteyiz, bunu gösterdik. Aynı şekilde devam etmek zorundayız” diye konuştu.

“Sürpriz yapmazsak, gruptan çıkamayız”

Bulgaristan’ın 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde en zorlu gruplardan birisinde olduğunu ifade eden Popov, “Çok zorlu bir gruptayız. Fransa, İsveç ve Hollanda ile mücadele ediyoruz. 3 takım da çok güçlü. Biz yolumuza aynı şekilde devam etmeliyiz. Bu takımlar çok güçlü. Eğer bu güçlü takımlara karşı sürprizlere imza atamazsanız, bu gruptan çıkamazsınız. Dediğim gibi, Fransa, İsveç ve Hollanda çok iyi takımlar. Herkes için büyük şeyler yapmamız gerekiyor. Şimdi ilk ve son maçtaki oyunlarımıza bakıp, nasıl bir performans çizdiğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bunlara baktıktan sonra da Belarus ile oynayacağımız maça odaklanmamız lazım” dedi.

“Kasımpaşa’da saygı görüyorum”

Bu sezon Kasımpaşa’nın oynadığı 25 lig maçında da forma giyen Popov, ligin en istikrarlı isimlerinden birisi olarak dikkat çekti. Sezon sonunda takımıyla olan sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncu, “Kasımpaşa ile olan kontratım sezon sonunda sona eriyor. Tabii ki kulüple konuşacağız. Kasımpaşa’yı ve İstanbul’u çok seviyorum. Buradaki her şey mükemmel. Bütün maçlarda forma giydim. Takımdaki başkan, teknik adam, futbolcular ve herkes birbirine saygı gösteriyor. Ben de saygı görüyorum. Kasımpaşa’da çok mutluyum” diyerek takımda kalmak istediğini ifade etti.

“Teklifler var ama önce Kasımpaşa’yı düşünüyorum”

Hollanda karşısında çok etkili oynayan Popov, bu karşılaşmanın ardından bazı tekliflerin geldiğini ifade etti. Kasımpaşa’da devam etmek istediğini dile getiren Popov, “Hollanda ile oynanan milli maçın ardından bazı tekliflerin olduğunu öğrendim. Ancak ben Kasımpaşa’da devam etmek istiyorum. Çünkü buradaki her şeyi çok seviyorum. Tabii ki Türkiye’de forma giyen bütün futbolcular, buradaki büyük takımlarda oynamak ister. Ancak benim için öncelik Kasımpaşa’dır. Beni Türkiye’ye getiren kulüp Kasımpaşa. Kasımpaşa’da forma giyen her oyuncu gibi benim de ilk tercihim bu olacak. Kasımpaşa dışında tabii ki büyük takımlarda oynamak isterim. Her futbolcu, büyük takımlardaki atmosferi ve ambiyansı hissetmek ister. Ben de isterim” açıklamasını yaptı.

“Türkiye’de çok mutluyum”

Türkiye’de görev yapan bütün futbolcuların hedefinin 3 büyük takımdan birisinde forma giymek olduğunu belirten Popov, “Türkiye’nin 3 büyük takımında forma giymek bütün futbolcuların hayalidir. Fakat ben şu takım ya da bu takım diyemem. Söylediğim gibi ilk tercihim Kasımpaşa. Öncelikle kulübümle görüşeceğim. Eğer anlaşma olmazsa, sonrasına bakacağız. Ben şu anda 26 yaşındayım. Önümde zamanım var. Birlikte göreceğiz. Avrupa’ya da gitmek hedeflerim içinde. Tabii ki 4 büyük ligden birinde forma giymek isterim. Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya gibi… Birçok futbolcunun hayali de budur. Ancak Türkiye’de benim için her şey çok iyi gidiyor ve burada çok mutluyum” diyerek sözlerini noktaladı.