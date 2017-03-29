Son dakika: Caner Erkin yine sakatlandı

Aşil tendon sakatlığını atlatıp sahalara dönen Caner Erkin tekrar sakatlandı. Milli futbolcu sahalardan 10 gün daha uzak kalacak.

Ağır bir sakatlıktan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin tekrar sakatlandı. Sol üst adalesinde yırtık tespit edilen Caner Erkin, 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Aylar süren sakatlığının ardından Astra Girgiu ile oynanan hazırlık maçında denenen Caner Erkin’in yeniden sakatlandığı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun sol üst ön adalesinde zorlanmaya bağlı kanama oluştuğu tespit edildi. 3-4 gündür dinlendirilen sol kanat oyuncusunun yarın saha çalışmalarına başlayacağı, yeni haftadan itibaren takımla antrenmanlara katılabileceği ifade edildi.

Süper Lig’in ilk yarısında yaşadığı ağır sakatlık sonucu 5 ay sahalardan uzak kalan başarılı sol bek, sahalara dönecek kıvama gelmişti. Hazırlık maçında forma da giyen Caner Erkin’in adalesinde yırtık oluştuğu ve Caner’in Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında oynayamayacağı belirtildi.