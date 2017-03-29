Süleyman Demirel’in aracı Aziz Yıldırım’a

FETÖ’nün suikast listesinde olduğu ihbarları üzerine kısa bir süre önce emniyet tarafından uyarılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a iki yıl önce vefat eden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in zırhlı aracı tahsis edildi.

Bir süre önce FETÖ'nün suikast listesinde olduğu ihbarları üzerine emniyet tarafından dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a iki yıl önce vefat eden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in zırhlı aracı tahsis edildi. Demirel'in 2012 yılından itibaren kullandığı özel aracın geçtiğimiz günlerde Başkan Yıldırım'a verildiği öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın özel tasarlanan ve şu an bakımda olan aracı yakın bir zamanda kullanmaya başlayacağı kaydedildi.

`Kırmızı çizgimiz Atatürk` Galatasaray'ın eski yöneticisi Adnan Öztürk, yaşanan olayların röntgenini çekti: Cumartesi gününün faturası, o günkü genel kurulu yönetenlerin eseridir. Atatürk ilke ve inkılapları Galatasaray'ın kırmızı çizgisidir. Sporun içine siyaseti karıştırmaya her zaman karşı olmuşumdur.” İlgili Haberi Oku

Hatırlanacağı gibi emniyet Yıldırım'dan güvenliği açısından hem zırhlı araç kullanmasını, hem de koruma sayısını artırmasını istemiş, hatta kendisine sivil polis de tahsis etmişti. Başkan Aziz Yıldırım da kulübün resmi sitesinden emniyetin yaptığı uyarıları doğrulamıştı.