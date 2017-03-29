Süper maçta Fenerbahçe geri döndü!

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Halkbank’ı 3-2 mağlup etti. Serinin ikinci maçı 31 Mart Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Salim Bektaş
Halkbank: Seda Uslu, Ana Starcevic, Iuliia Grigoreva, Tutku Burcu Yüzgenç, Wilma Salas, Ceyda Durukan, Derya Çayırgan (L), Fulden Ural,Aslıhan Kılıç, Pelin Ilgın, Eylül Akarçeşme, Hande Naz Şimşek
Fenerbahçe: Eda Dündar Erdem, Nootsara Tomkom, Natalia Zilio Pereira, Polen Uslupehlivan, Grothue Balkestein, Merve Dalbeler (L), MelisYılmaz, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Bahar Toksoy Guidetti, Yeong Kim, Ergül Avcı
Setler: 27-25, 15-25, 26-24, 25-27, 6-15
Süre: 2.31 (37, 30, 34, 36, 14)