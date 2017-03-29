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Süper maçta Fenerbahçe geri döndü!

Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 geriye düştüğü maçta Halkbank'ı 3-2 yendi.
22:2729 Mart 2017
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Süper maçta Fenerbahçe geri döndü!

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Halkbank’ı 3-2 mağlup etti. Serinin ikinci maçı 31 Mart Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Salim Bektaş

Halkbank: Seda Uslu, Ana Starcevic, Iuliia Grigoreva, Tutku Burcu Yüzgenç, Wilma Salas, Ceyda Durukan, Derya Çayırgan (L), Fulden Ural,Aslıhan Kılıç, Pelin Ilgın, Eylül Akarçeşme, Hande Naz Şimşek

Fenerbahçe: Eda Dündar Erdem, Nootsara Tomkom, Natalia Zilio Pereira, Polen Uslupehlivan, Grothue Balkestein, Merve Dalbeler (L), MelisYılmaz, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Bahar Toksoy Guidetti, Yeong Kim, Ergül Avcı

Setler: 27-25, 15-25, 26-24, 25-27, 6-15

Süre: 2.31 (37, 30, 34, 36, 14)

Etiketler
Fenerbahçe halkbank Vestel Venüs Sultanlar Ligi
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