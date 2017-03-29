Trabzonspor 2017 yılında Avrupa’ya damga vurdu

Süper Lig'de, 2017 yılında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken ve üst basamaklara doğru tırmanan Trabzonspor, son 6 yılın en iyi performansını sergilerken, bu yıl yediği 3 golle Avrupa'nın en az gol yiyen takımı oldu.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de, son 6 yılın en iyi çıkışını yaptı. Yeni yılda yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavili takım, son 5 sezondaki en iyi performansını sergiledi. 2017 yılında 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 15 gol bulan bordo-mavililer, kalesinde ise 3 gol gördü. 13'ncü sıradan 5'nci sıraya yükselen Karadeniz ekibinin bu çıkışı, Avrupa’daki takımları da gölgede bıraktı. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa ekiplerine oranla Trabzonspor, Avrupa’nın en büyük 6 ligi içerisinde 2017 yılında en az gol yiyen takım oldu.

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Trabzonspor, 2012-2013-2014-2015 ve 2016 yıllarında Spor Toto Süper Lig’e istediği girişleri yapamayarak sıkıntılı günler yaşadı. Sportif ve mali açıdan kritik virajlardan geçen bordo-mavililer 2012 yılında oynadığı ilk 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Attığı 24 gole karşılık ise kalesinde 6 gol gördü. 2013 yılında ise bordo-mavililer oynadığı ilk 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Attığı 9 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü. 2014 yılında 2 galibiyet alan Trabzonspor, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 11 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü. 2015 yılında ise 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 17 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü. 2016 yılında 3 galibiyet ve 6 yenilgi alan bordo-mavili takım, 9 gol atıp, 15 gol yedi. 5 sezon boyunca istediği performansı sergileyemeyen Trabzonspor, bu yıl ise tam tersi bir performans ortaya koydu. Bordo-mavili ekip oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Elde ettiği 23 puan ile 2017 yılının lideri pozisyonunda olan Karadeniz ekibi kalesinde gördüğü 3 golle de bu alanda Avrupa’nın en az gol yiyen takımı oldu.

Avrupa’nın 6 büyük liginde en az gol yiyen takımlar:

Almanya Ligi

Bayern Münih 9 maç 4 gol

RB Leipzig 9 maçta 13 gol

Borussia Dortmund 9 maçta 8 gol

Hoffenheim 9 maçta 8 gol

Herta Berlin 9 maçta 14 gol

İtalya Ligi

Juventus 11 maçta 5 gol

Roma 11 maçta 8 gol

Napoli 11 maçta 11 gol

Lazio 11 maçta 9 gol

İnter 11 maçta 10 gol

İspanya Ligi

Real Madrid 12 maçta 14 gol

Barcelona 12 maçta 9 gol

Sevilla 12 maçta 13 gol

Atletico Madrid 12 maçta 12 gol

Villarreal 12 maçta 13 gol

İngiltere Ligi

Chelsea 9 maçta 8 gol

Tottenham 10 maçta 8 gol

Manchester City 9 maçta 8 gol

Liverpool 10 maçta 13 gol

Manchester United 8 maçta 4 gol

Fransa Ligi

Monaco 11 maçta 6 gol

Paris Saint-Germain 11 maçta 7 gol

Nice 11 maçta 10 gol

Lyon 11 maçta 15 gol

Marsilya 11 maçta 18 gol

Türkiye Ligi

Beşiktaş 9 maçta 7 gol

Medipol Başakşehir 9 maçta 9 gol

Galatasaray 9 maçta 12 gol

Fenerbahçe 9 maçta 13 gol

Trabzonspor 9 maçta 3 gol