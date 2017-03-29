Türk atletizminde deprem!

IAAF, atletizmde doping cezalarını açıkladı. Elvan Abeylegesse ve Gamze Bulut'a ceza verildi.

Uluslararası Atletizm Fedarasyonları Birliği (IAAF), doping cezalarını açıkladı. İki Türk sporcuya ceza verildi. Elvan Abeylegesse'nin 2007’deki Dünya ikinciliğini ve Pekin Olimpiyatları'ndaki 2 gümüş madalyasını geri alındı. Gamze Bulut’un 2011’den bu yana bütün dereceleri iptal edildi. Gamze Bulut 2020 Mayıs’a kadar atletizmden men edildi.

Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar IAAF’nin Elvan Abeylegesse ve Gamze Bulut’un madalya ve derecelerinin iptal edilmesine ilişkin olarak Federeasyon Başkanı Çintimar “Bu konu henüz çok taze, bizede bilgisi az önce geldi. Bu olay bizden önceki federasyon başkanları zamannıda gerçekleşti” dedi.