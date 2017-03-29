Türkiye’de ‘Video Yardımcı Hakem’ geri sayımı başladı

Türkiye Ligi'nde çok yakında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması devreye girecek.

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fransa ile İspanya milli takımları arasında dün gece oynanan hazırlık maçında, dünya futbol tarihinde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması resmen uygulandığını hatırlatarak; “Tüm dünya ile birlikte biz de bu sistemin iki hayati pozisyonda devreye girerek maça damgasını vurduğunu gördük. Fransa’nın Antoine Griezmann ile bulduğu golü ofsayt nedeniyle iptal eden ‘video hakem teknolojisi’, Delafeu’nun ofsayt nedeniyle iptal edilen golünü ise geçerli saydı. Yani, normal şartlarda hakem hatalarıyla 1-1 berabere bitecek olan bir maçın, bu teknoloji sayesinde hakkı olan skor, 2-0 ile sonuçlandığını hep beraber görmüş olduk. Bu maçın bir hazırlık karşılaşması değil de, Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası final maçı olması durumunda yaşanacak kaos ve hayal kırıklıkları telafi edilemeyecek derecede olurdu. Bu sistem sayesinde maçın hakkı gerçek sahibine teslim edilmiş oldu. Sonuç olarak video hakem teknolojisinin, kulüplerimizin canını yakan, maddi-manevi büyük kayıplara uğratan hakem hatalarının sıfırlanması adına ne kadar önemli olduğunu tüm dünya ile birlikte test etmiş olduk. Dün de söylediğimiz gibi, bu sistem futbolumuza minimum müdahale, maksimum fayda sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.