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TV’de bugün (29-03-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
09:2129 Mart 2017
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TV’de bugün (29-03-2017)

FUTBOL

Spor Toto 3. Lig

Elaziz Bld.-Ankara Adliyespor…………Kanal Fırat …………13.30

Manisa BŞB.-Düzcespor……………………..Egetürk …………15.00

Yeşil Bursa-Batman Petro …………Bursaspor TV …………15.00

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali

Paris SG-Bayern Münih …………….Bein Sports 2 …………21.00

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali

Ludwigsburg-Banvit…………………………….S Sport …………21.00

Venezia-Pınar Karşıyaka ……………………….A Spor …………21.30

NBA

San Antonio-Golden State ………………….S Sport …………04.30

LA Clippers-Washington ……………………NBA TV …………05.30

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play Off Çeyrek Finali

Çanakkale Bld.-Eczacıbaşı ………………NTV Spor …………16.00

Halkbank-Fenerbahçe ……………………NTV Spor …………19.00

Erkekler CEV Challenge Kupası

Novy Urengoy-Galatasaray………………TRT Türk …………17.00

TVF Erkekler 1. Lig Play-Off

Hatay BŞB.-Gümüşhane ……………………..Çay TV …………13.00

Konya BŞB.-Kula Bld……………………………Çay TV …………15.00

Etiketler
spor ekranı
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