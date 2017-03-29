TV’de bugün (29-03-2017)

FUTBOL
Spor Toto 3. Lig
Elaziz Bld.-Ankara Adliyespor…………Kanal Fırat …………13.30
Manisa BŞB.-Düzcespor……………………..Egetürk …………15.00
Yeşil Bursa-Batman Petro …………Bursaspor TV …………15.00
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali
Paris SG-Bayern Münih …………….Bein Sports 2 …………21.00
BASKETBOL
FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali
Ludwigsburg-Banvit…………………………….S Sport …………21.00
Venezia-Pınar Karşıyaka ……………………….A Spor …………21.30
NBA
San Antonio-Golden State ………………….S Sport …………04.30
LA Clippers-Washington ……………………NBA TV …………05.30
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play Off Çeyrek Finali
Çanakkale Bld.-Eczacıbaşı ………………NTV Spor …………16.00
Halkbank-Fenerbahçe ……………………NTV Spor …………19.00
Erkekler CEV Challenge Kupası
Novy Urengoy-Galatasaray………………TRT Türk …………17.00
TVF Erkekler 1. Lig Play-Off
Hatay BŞB.-Gümüşhane ……………………..Çay TV …………13.00
Konya BŞB.-Kula Bld……………………………Çay TV …………15.00