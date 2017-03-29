Vali Yazıcı: Bandırma’ya 1. Lig’de takım yakışır

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bandırmaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Vali Yazıcı, Bandırma'ya 1. Lig'de mücadele eden bir takım yakışacağını söyledi.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Erhan Elmastaş, Vali Yazıcı’yı kulübün tarihçesi ve bugün geldiği durum hakkında bilgilendirdi. Bandırma’nın spor tesisi bakımından ihtiyaçları olan bir kent olduğuna değinen Başkan Elmastaş, Bandırma’ya yapılması planlanan spor tesisleri için Vali Yazıcı’dan destek istedi. Vali Yazıcı yaptığı açıklamada “Son üçte olmayacağız. Ben de inanıyorum, son üçte olmak istemiyoruz. Ben inanıyorum ki, bu seneyi atlattığı zaman Bandırma önümüzdeki yıllarda bu acemilik çektiği ligde sağlam bir yere oturacaktır. Yakışan budur. İnşallah lige verilen bu arada da futbolcularımız kendilerine olan inançlarını, güvenlerini yükseltmişlerdir. Haftasonu önemli bir maç var. Artık daha doğrusu kalan maçların hepsi önemli. Puan kaybına çok fazla tahammülü yok. Tabi olacaktır ama çok fazla olmaması lazım. Bandırma’ya birinci ligde bir takım yakışır. İkinci lige geri dönmek istemiyoruz. Yakışan yerde kalalım. Bir kaç yıl sonra da daha büyük hedeflere gideriz inşallah” dedi.

Vali Yazıcı’nın konuşması ardından Bandırmaspor Kulüp Başkanı Erhan Elmastaş tarafından Bandırmaspor’un forması takdim edildi. Vali Yazıcı’ya, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırmaspor Kulüp Başkanı Erhan Elmastaş, Ak Parti Bandırma Belediye Meclis Üyesi Ahmet Okbay ve Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.