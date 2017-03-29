Yeni kale Eskişehir

Ramazan GÜNTAY yazdı...

Kazakistan’la TT Arena'da oynanan milli maç öncesinde yaşanan nahoş olay sonrası Ay- Yıldızlılar İstanbul'a veda etti. Çok da doğru yaptı. TFF yönetiminin belki de görev süresi boyunca verdiği en isabetli karardı bu.

O tarihten sonra milliler 6'sı resmi, 4'ü özel olmak üzere Türkiye'de 10 maça çıktı. Bunlardan 4'üne Konya, 5'ine Antalya, 1'ine de Eskişehir ev sahipliği yaptı.

Üç şehir de Ay-Yıldızlı ekibimizi bağrına bastı. Tribünler, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı diye ayrılmadı. Hiçbir futbolcu protesto edilmedi. Tribünlerde kırmızı ve beyaz renkler hâkimdi. Farklı takım formalı taraftarlar kol kola maçları izledi. En önemlisi de oluşturulan bu sinerji takıma enerji olarak geri döndü. Milliler, bu maçların hiçbirini kaybetmedi.

Konya ve Antalya'da yaşanan coşku Eskişehir'de de sürdü. Türkiye'nin en iyi taraftar gruplarından birine sahip olan Eskişehir üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Yaş ortalaması 24'ün altında olan futbolcuları el üstünde tuttu. Eskişehirliler, milli takım taraftarlığının nasıl olacağını herkese gösterdi.

Yani Eskişehir de sınıfı pekiyi ile geçti ve Ay-Yıldızlı ekibimizin bir kalesi daha oldu.