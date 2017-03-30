24 ayar Oğuzhan

FEDA projesinin ilk adımı olarak Arsenal altyapısından transfer edilen Oğuzhan’a Roma göz dikti. La Gazette dello Sport’a göre Monchi, başarılı futbolcuyu istiyor.

Siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşıyan FEDA projesinin ilk adımlarından biri Oğuzhan Özyakup'tu. 2012'de 500 bin Euro gibi düşük bir rakama Arsenal altyapısından alınan Ozzie, geride kalan dönemde performansıyla ligin en değerli yerlisi olmakla kalmadı, Beşiktaş'ta ve milli takımda kaptanlığa kadar yükseldi. Artık transferin de gözdesi. Geçen sezon Sevilla'nın teklifini geri çeviren Beşiktaş'ın yeni müşterisi Roma oldu.

İtalya'nın saygın medya organı La Gazette dello Sport, yeni sezon için İtalyan ekibiyle anlaşan Sportif Direktör Monchi'nin, Oğuzhan'ı ‘çizme'ye getirmek amacında olduğunu yazdı. Habere göre konuşulan rakam 12 milyon Euro. Gazete, 24 yaşındaki futbolcunun performansına ve yükselişine de yer verdi. Roma, daha önce Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı kiralamıştı.

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