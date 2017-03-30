Adana Demirspor’da hazırlıklar sürüyor

Adana Demirspor TFF 1. Lig’in 26. haftasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor’da Ümraniye maçı hazırlıkları sürüyor… Aytaç Durak Tesisleri'ndeki bugünkü antrenmanda A takım ile U21 takım oyuncuları çift kale maç yaptı. Mavi-lacivertli takımın teknik patronu Engin İpekoğlu, maçta hafif sakatlığı nedeniyle bugünkü antrenmana katılmayan Pote dışında bütün oyuncularına süre verdi.

İpekoğlu, her iki takım oyuncularını da tebrik ederken, gayet verimli bir karşılaşma olduğunu söyledi. Ümraniyespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve sahadan 3 puanla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren İpekoğlu, gülen taraf olmak istediklerini ifade etti.

Bu arada Pazar günü saat 16.00'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Adana Demirspor-Ümraniyespor maçını Ali Şansalan yönetecek.