Akhisar Belediyespor’a moral

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk'a hoşgeldin ziyaretinden bulunuldu.

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Akhisar Şubesi yönetimi, Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk’a hoşgeldin ziyaretinde bulundu. Akhisarspor’un kurucu başkanı ve TÜRFAD Akhisar Şubesi’nin ilk başkanı Yılmaz Atabarut Buruk’a çiçek vererek cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi başarı dileğinde bulundu.

Bu arada 1970 Akigo Taraftarlar Derneği üyeleri de antrenmanı ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara moral verdi. Camianın gösterdiği ilgiye teşekkür eden Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel, “Şu anda desteğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Taraftarlarımızın Başakşehir maçında tribünleri doldurdup, takımlarına sahip çıkmaya çağırıyorum” dedi.