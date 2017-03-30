Ali Koç’un Fenerbahçe başkanlığı zora girdi

Fenerbahçe camiasının dört gözle yönetime gelmesini beklediği Ali Koç, Yapı Kredi'nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. İş yükü artan başarılı iş adamının sarı-lacivertli kulübe yeterli mesaiyi ayırıp ayıramayacağı şüpheli.

Fenerbahçe’ye bir sonraki seçimde başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç, önemli bir görev daha üstlendi. Yapı Kredi Bankası’nın yönetim kurulu başkanlığına seçilen Koç’un iş yükü arttı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilli olan başarılı işadamı, geçtiğimiz günlerde milli takıma Arçelik markasıyla sponsor oldu.

KAP’A AÇIKLANDI

Ali Koç’un Yapı Kredi Bankası’ndaki yeni görevi Kamuoyu Aydınlatma Platformu’ndan da açıklandı. İşte o bildiri:

Bankamızın 28.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'muzun 29.03.2017 tarihli kararı ile;-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Yıldırım Ali Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Carlo Vivaldi'nin seçilmelerine,

-Evvelce Murahhas Üyeliğe atanmış bulunan Sn. H. Faik Açıkalın ve Sn. Niccolò Ubertalli'nin Murahhas Üye olarak göreve devam etmelerine karar verilmiştir.

1944 yılında bireysel müşterilere hizmet verme odaklı olarak kurulmuş Yapı Kredi Bankası aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük 4. özel bankası konumunda.

YARGITAY KARARI BEKLENİYOR

Yargıtay’dan gelen sevindirici haberler, Fenerbahçe kulislerinde seçim seslerinin daha yüksek şekilde konuşulmasına sebep oldu. Yargıtay 5. dairesine giden beraat talebi, burada incelenecek. Kararın 6 ay ile 1 yıl arasında çıkması bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım’ın bu süreçten sonra bırakacağını ifade etmesine rağmen, deneyimli başkanın henüz kesin kararını vermediği konuşuluyor.