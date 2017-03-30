Ali Şafak Öztürk açıkladı: İtalya Süper Kupası…

Yurt dışı kulüpleriyle iyi ilişkileri olan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, İtalya Süper Kupası'nı statlarında oynatmak için çalışmalar yaptığını açıkladı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, S Sport'ta kanalında özel açıklamalar yaptı. Öztürk, İtalyan devleriyle görüşme yaptığını ve son yıllarda yurt dışında oynanan İtalya Süper Kupası maçını Antalya’da oynatmak istediklerini belirtti.

Ali Şafak Öztürk'ün yaptığı açıklamalar şu şekilde :

“Birkaç hafta önce İtalya’ya ziyaretimiz oldu. Başkanlık düzeyinde Inter, Milan ve Juventus kulüpleriyle görüştük. Birkaç federasyon yetkilisiyle de görüşmemiz oldu. Antalya’yı fazla bilmiyorlardı. Anlattıktan sonra bu plan üzerinde konuştuk. Bu da bizi heyecanlandırdı.

İtalya Süper Kupası’nın Antalya’da oynanması için ön görüşmeler devam ediyor. Şu anda bizimle yarışan bir rakip yok ama daha önce yapılan yerlerde büyük bütçeler oluşturulmuş. İtalya Süper Kupası’nın Türkiye’de oynanması; hem Antalya, hem Türkiye açısından çok iyi olur.”