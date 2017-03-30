Anadolu Efes 77 – 69 Olympiakos / Maç özeti

Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Olympiakos'u konuk etti.

Euroleague’in 29. haftasında Anadolu Efes, sahasında Olympiakos’u 77-69 mağlup etti. Ligde geçen hafta play-off turuna yükselmeyi garantileyen Anadolu Efes, böylece 17. galibiyeti elde etti. Olympiakos ise 10. yenilgisini aldı.

Öte yandan Olympiakos, Euroleague’de bu sezon İstanbul’da temsilcilerimizle oynadığı 4. maçında 3. yenilgisini aldı. Anadolu Efes ise Avrupa’daki son 9 maçında 8. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes, Euroleague’de normal sezonun son maçında Real Madrid’e konuk olacak.

Anadolu Efes 77 – 69 Oympiakos

Salon: Abdi İpekçi ArenaAnadolu Efes: Heurtel xxx 18, Paul xx 11, Honeycutt xx 11, Brown xx 9, Cedi Osman x 8, Granger x 7, Thomas 2Başantrenör: Velimir PerasovicOlympiakos: Printezis xxx 14, Spanoulis xx 11, Papapetrou xx 8, Agravanis x 7, Birch x 6, Waters x 5, Papanikolaou x 5, Green x 5, Young x 4Başantrenör: Giannis Sferopoulos1. periyot: 22-15 (Anadolu Efes lehine)Devre: 43-36 (Anadolu Efes lehine)3. periyot: 58-50 (Anadolu Efes lehine)