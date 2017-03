Aslı Çakır Alptekin idmanlara başladı

Yasağı sona eren Aslı Çakır'ın da aralarında bulunduğu atletizm milli takım sporcuları, İslami Dayanışma Oyunları, U23 Avrupa Şampiyonası, Gençler Avrupa Şampiyonası, Dünya Üniversite oyunları ve Dünya Atletizm Şampiyonası'na, Erciyes'te 2 bin 200 metre rakımda hazırlanıyor. 4 yıllık cezayı tamamlayan Aslı Çakır, "Bana haksızlık yapıldı. İddia edilen dopingin ne olduğunu kimse açıklayamadı" dedi.

Olimpiyatlarda yarışan ve madalya kazanan sporcu sayısının arttırılması amacıyla hayata geçirilen Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (THOM) sporcuları Kayseri Erciyes’te hazırlanmaya başladı. Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri il Müdürlüğüne bağlı Erciyes Kayakevi’nde kamp yapan sporcular, günde çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürüyor

İslam konferansı Örgütü’ne üye olan ülkelerin katılması ile dört yılda bir yapılan geniş kapsamlı spor organizasyonu olan ‘İslami Dayanışma Oyunları’ bu yıl 12-22 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak. 21 spor dalında 57 devletten 6000’e yakın sporcunun mücadele edecek.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan organizasyona THOM sporcuları da katılacak. Antrenör Süleyman Altınoluk, Zehra Polat Şarvan, Cemal Koşmaz antrenörlüğünde çalışan;Aslı Çakır Alptekin, Sinem Nur Erarslan, Ayşe Ecer, Büşra Nur Koku, Öznur Özkuzugüdenli, Süleyman Bekmezci, Turgay Bayram, Kaziban Demiralp, Fadime Can Eröz, Seray Şentürk sıkı bir program ile antrenmanlarını sürdürüyor.

ASLI ÇAKIR DA HAZIRLIK KAMPINDA

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) men cezasında indirime gitmesinin ardından pistlere dönen milli atlet Aslı Çakır Alptekin, hazırlıklarına Kayseri’de bulunan Türkiye Hazırlık Olimpik Merkezi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Milli atlet Aslı Çakır Alptekin, “Erciyes’te yükseklik kampı yapıyoruz. Yüksek rakımdan dolayı Erciyes’i tercih ediyoruz. 2 bin 200 rakım yükseklikte yatıp, bin metrelik rakımda antrenman yapıyoruz. Bu Dünya’da nadir bulunan bir imkan bu da Erciyes’te var. Az oksijenli ortamda yatıp, oksijeni bol ortamda antrenman yapmak performansımızı olumlu yönde etkiliyor O yüzden Erciyes’te çalışmamız daha faydalı oluyor. Önümüzde sürekli yarışmalar olduğu için sürekli bir hazırlık içerisindeyiz; şu anda bir islam oyunları var ardından da Londra’da Dünya Atletizm Şampiyonası var onlara hazırlanıyoruz” dedi.

ASLI: BANA HAKSIZLIK YAPILDI

Aslı Çakır, kendisine verilen 4 yıllık cezadan yakınıp, şunları söyledi:

“Uluslararası Atletizm Federasyonunca Normalde ömür boyu cezanın verilmesi gerekiyordu. Bu dört yıla düştü, tekrar pistlere dönmem sağlandı. Hani eğer ben suçlu olsam ömür boyu cezam kesilirdi. Kimse kimseyi affetmez. Affetmesin de zaten; ama eşit davranılmayan olaylar oluyor, herkese aynı şekilde davranılmıyor. Bazı sporcular sponsorları veya ülkeleri belli bir ücret karşılığında sporcularını koruyabiliyor. Bu tür olaylara maruz kalınıyor. Müslüman birinin derece alması zorlarına gitti. Yarışmalarda bizim kan numuneleri normalde 32 saatte açıklanır. Bizim yarış bitiyor 5 ay sonra bana böyle bir şey geliyor. Hani bu insanın kafasından ister istemez soru işareti koyuyor. Ondan sonra devlet ödülleri yatırdıktan sonra yetkililer arıyor şu kadar para verirseniz bunun üstü kapatılır gibi muhabbetler edilmeye başlanıyor. İşte bize yardımcı olmanız lazım maddi konuda bunun gibi şeyler konuşuluyor. Biz Atletizmi saf temiz bir spor sanırdık, çıkarsınız sahada koşarsınız herkesin gözü önünde olay bitti sanırsın; ama öyle değil. Arkada farklı olayların döndüğünü öğrenmiş olduk. Beni de bu işin içerisine almaya çalıştılar diyelim o yüzden böyle şeyle başımıza geldi. Çok şükür hepsi bitti geride kaldı.”

ÇAKIR: BENİM HİÇ BİR NUMUNEMDE YASAKLI MADDE YOK

Milli atlet Çakır sözlerini şöyle tamamladı:

“Şimdi herkes dopingli diye bir muhabbetler dönüyor, ama benim hiçbir numunemde yasaklı madde yok. Herkes Aslı dediği zaman a doping var onda diye konuşuyorlar. Doping maddesi yok ki biliyorlarsa söylesinler bana ben ne kullanmışım. Şu maddeyi kullanmış diye kimse diyemiyor. Onlar sadece iddia ediyor, bizce sen şunu kullanmış olabilirsin, bir yasaklı yöntem kullanmış olabilirsin bunu kanıtla diyorlar. Ben yine gösteriyorum bütün kan değerlerimi, kullandığımız vitaminleri her şeyi veriyorum, geçmişe yönelik her şeyi anlatıyorum. Onlarda kanıtlayamıyor ben de kanıtlayamıyorum. Çünkü ben elimdeki her şeyi kullanıyorum, gösteriyorum şu yasaklı madde var diyemiyorlar o yüzden zaten tekrar pistlere döndüm. Bana hani senin vücudunda şöyle bir yasaklı madde var deseler zaten gitti öbür boyu; ki öyle bir şey yok o yüzden. Sıkıntılı süreç bitti artık önümüze bakıyoruz.”