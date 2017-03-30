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BEŞİKTAŞ
02 Nisan 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
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Beşiktaş’ta Caner Erkin bireysel olarak çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Gençlerbirliği ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
21:0830 Mart 2017
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Beşiktaş’ta Caner Erkin bireysel olarak çalıştı

Beşiktaş’ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı.

Antrenman duran top organizasyonları, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Öte yandan Caner Erkin takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Beşiktaş, hazırlıklarına 31 Mart Cuma günü saat 11.00 de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler
beşiktaş Caner Erkin Gençlerbirliği spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:09 | 30.03.2017
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