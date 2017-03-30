Boluspor play-off için iddialı

BOLUSPOR Başkanı Necip Çarıkçı, Boluspor için düzenlenen birlik ve beraberlik gecesinde play off yolunda teknik heyet ve futbolculara güvendiğini söyledi.

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı’nın sahibi olduğu otelde düzenlenen yemeğe Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve işadamları katıldı.

Vali Baruş, Boluspor’un köklü bir kulüp olduğunu söyleyerek, “25 yıllık bir Süper Lig özlemimiz var. Ancak başarıları değerli olan azlık içerisinde elde ettiğimiz başarılardır. Yoksa her türlü maddi desteği arkanızda bulup başarı elde edersiniz ama o başarıda gönüller, kalpler hep aynı olmadığından haz alamazsınız. Önemli olan büyük güçlükler içerisinde, ama birlik beraberlik halinde el ele vererek başarı elde etmektir” dedi.

Başkan Çarıkçı da “Bu sene iki tane projemiz var. Belediye başkanımızın projesini başlattığı bir antrenman sahası projesi var. Bu sene antrenmanlarımızda bir sıkıntı var. İnşallah bu sene alttan ısıtmalı bir futbol sahası için belediye başkanımız destek verecek, bakan yardımcımız ise otobüs desteği verdi. Takımımıza ve teknik heyetimize çok güveniyoruz. Şu anda play off yolunda bir projemiz var. Şampiyon olmak istiyoruz. Bugün Bolusporlu 70 yaşında büyüklerimiz var, abilerimiz var. Burada en çok şampiyonluğu onlar istiyor. İnşallah bu şampiyonluğu biz bu sene ya da seneye alacağımıza Bolusporlu büyüklerimize söz veriyorum. İnşallah bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Bolu esnafının, halkının emekleri boşa çıkmayacak” diye konuştu.