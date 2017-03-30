Çalımbay Kayserispor’u gözüne kestirdi

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor'un ligin ikinci yarısında en çok transfer yapan takımlardan biri olduğunu belirterek, "İyi de sonuçlar aldılar. Ama biz de son maçlarımızı çok çok iyi oynuyoruz. Tek düşüncemiz bu maçı kazanmak" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay Atilla Konuk Tesisleri’nde haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Cumartesi günü Kayserispor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, zor maçlar oynayacaklarını ve Kayserispor maçının kendileri açısından en önemli karşılaşmalardan biri konumuna geldiğini vurguladı. Kayserispor maçı sonucunun Antalyaspor’un nereye doğru yol çizeceğini göstereceğini anlatan Çalımbay, “Yukarıdan kopmamamız adına çok çok önemli ve kritik bir maç. Mutlaka bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Geçen haftadan bu yana arkadaşlarla yaptığımız konuşmalarda, bu maçın önemini vurguluyoruz” diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Milli maç nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini kaydeden Çalımbay, şunları söyledi:

“Şimdi tek amacımız bu maçı kazanmak. Tabi ki Beşiktaş maçındaki taraftarı aynı şekilde bekliyoruz. İnşallah aynı şekilde olur. Hep destekleri olsun hem de kalabalık olmaları mükemmel bir atmosferdi. Taraftara bu maçta gerçekten çok ihtiyacımız var. Eğer çok iyi yerlere gelmek istiyorsak, bu maçı geçip rahatlamamız gerekiyor. Önümüzdeki kritik maçlara da daha güvenli hazırlanmamız gerekiyor. Ama şu anda en önemli şey Kayserispor maçı ve taraftar.”

“EN ÇOK YATIRIM YAPAN TAKIMLARDAN BİRİ”

Kayserispor’un ligin ikinci yarısında en çok transfer yapan takımlardan biri olduğuna dikkati çeken Çalımbay, “En çok yatırım yapan takımlardan biri. İyi de sonuçlar aldılar. Hepsinin farkındayız. Ama biz de son maçlarımızı çok çok iyi oynuyoruz. Çok iyi ve kritik maçlar kazandık. Tek düşüncemiz bu maçı kazanmak. Takımıma, geldiğim günden bu yana inanarak geldim buraya. Sonuna kadar da inanıyorum ve güveniyorum. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda yukarıyı düşünüyorsak mutlaka özellikle Kayserispor ve Gençlerbirliği maçlarını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Takım, oyuncular, teknik heyet ve yönetim olarak düşündüğümüz bu. Mutlaka bu iki maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz şart” diye konuştu.

SERGEN İLE RIZA KARŞI KARŞIYA

Gazetecilerin, Beşiktaş’ta forma giyen iki eski takım arkadaşı olarak Sergen Yalçın ile teknik direktör olarak karşı karşıya geleceklerini hatırlatması üzerine Çalımbay, şunları söyledi:

“Sergen hoca, ikinci yarıya çok iyi transfer yaparak başladı. Çok kritik maçlar kazandılar. Tek bir nokta var düşündüğümüz, bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Şu anda başka bir düşüncemiz yok. Kayserispor açısından da çok önemli bir maç. Ama bizim için de önemli.”