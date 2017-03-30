Demba Ba Gençlerbirliği maçını bekliyor

Beşiktaş'ın siyahi golcüsü Demba Ba fiziksel olarak hazır duruma geldi. Senegalli golcü teknik direktör Şenol Güneş'ten görev bekliyor.

Demba Ba, SÖZCÜ'ye konuştu. Ümraniyespor maçıyla 8 aylık özlemini dindirip geri dönen Senegalli golcü, durumunu “Hazırım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Karar hocamızın ama ben oynayacak durumdayım. Yeniden Beşiktaş taraftarının önüne çıkacak olmanın heyecanını yaşıyorum” diye anlattı.

Geleceği ile ilgili soruya “Kararı Beşiktaş ve kulübüm (Shanghai Shenhua) verecek” diyen Ba, “Yeşil sahaları çok özledim” ifadesini kullandı. Yıldız oyuncu Gençlerbirliği maçında kadroya girebilir.

CANER KORKUTTU

Sakatlıktan dönüp Astra Giurgiu ile oynanan hazırlık maçında oynayan Caner Erkin korkuttu. Son idmana çıkmayan Caner'in önce kas yırtığı tespit edildiği ortaya atıldı. Kulüpten ise ciddi bir sorunu bulunmayan yıldız oyuncunun 3 gün içinde idmanlara çıkabileceği açıklaması geldi