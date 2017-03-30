Emmanuel Emenike’nin son skandalı!

Fenerbahçe Emenike'nin huysuzluklarından kurtulamıyor. Ayağı ağrıdığı bahanesi ile idmana çıkmayan Nijeryalı futbolcuya para cezası kesildi.

Bu sezon birçok kez şans bulmasına rağmen, beklenen performansın altında kalan Emenike'nin, vurdumduymaz ve disiplinsiz tavırları devamediyor. Fenerbahçe yönetimi, sürekli “Ağrılarım var, sakatım” gibi bahanelerle idmanlara çıkmayan Nijeryalı golcüye para cezası kesti. Geçmişte çarpıntım var diyerek idmana çıkmayan ve testlerde temiz çıkan Emenike, bu sefer de ayağım ağrıyor diyerek idmana çıkmadı.

Tecrübeli futbolcunun, sezon sonunda gitmek için kendisine kulüp aradığı belirtildi.

FERNANDAO’YA SÜRPRİZ

Sakatlığı süren ve 30. yaşına giren Fernandao'ya, takımarkadaşlarından destek geldi. Fabiano ile Josef, aileleriyle beraber, rehabilitasyon sürecini evinde geçiren Brezilyalı golcüyü ziyaret etti ve sürpriz bir doğumgünü partisi düzenledi. Josef, sosyalmedyadan şu paylaşımı yaptı: “Mutlu yıllar kardeşim. Tanrı seni korusun. Ailenle mutlu yaşa. Biz her zaman senin yanındayız.”

FEDAKAR KAPTANLAR

TeknikDirektör Advocaat'ın, sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamasının ardından F.Bahçe'nin kaptanlarıMehmet Topal ve Volkan Demirel, takımın bu karardan etkilenmemesi için ekstra görev üstlendi. Takımda bir boşluk yaşanmasına izin vermeyen iki kaptan, futbolcularla sürekli bir araya geliyor, görüş alışverişinde bulunuyor ve adeta bir teknik adamg ibi hareket ediyor.