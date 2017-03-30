‘Emre Belözoğlu’nu mahkemeyle aldım’

Galatasaray efsanesi İrfan Kurtoğlu, 1996-2000 arasındaki tarihi transferlerin perde arkasını anlattı. Emre Belözoğlu ile ilgili bir gerçeği çarpıcı olarak ortaya koydu: "Fenerbahçe, Emre’yle 16 yaşından küçük olduğu için babasından izinsiz anlaşmıştı. Mahkeme kararıyla transfer ettik. Popescu’yu gittim, aldım.Hagi, Meksika’ya gidiyordu. ‘Ne işin var 20 saat uçacaksın, gel İstanbul’a 2 saatlik yol’ dedim ve el sıkıştık.”

Cimbom’un 1996-2000 yılları arasındaki başarılı kadrosunun mimarı İrfan Kurtoğlu, o döneme ait bilmeyenleri AMK'ya anlattı. O dönemin gizli kahramanın yaptığı transferlerin merak edilenleri şöyle: “Emre Belözoğlu'numahkeme kararıyla aldım. Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Ama sarı- lacivertliler babasından müsaade almamıştı. 16 yaşından küçük olduğu için. Bizde bir adamvardı Trabzonlu, Emre'yi getirdi ve ‘Bu çocuk Türkiye'nin en büyük futbolcularından olacak' dedi. Barça'nın kalbini çaldım

Mesut YILDIRIM / SÖZCÜ

Bir gün Romanya'da futbolcu ödül töreni yaptılar, beni de çağırdılar. Barcelona'nın kaptanı Gheorghe Popescu oradaydı. Popescu 3. büyük futbolcu seçilmişti. Yanına gittimve ‘Bir gün Galatasaray formasını sana giydireceğim' dedim. Güldü. Başkan Faruk Süren'e dedimki ‘anlaştık biz.' ‘git getir' dedi. Kavga gürültü imza attık. Bizimkiler inanmadılar. Belgesini yolladım. Barcelona'nın kalbini almıştık. Terim para Bile istemedi

Romanya Hagi'ye gittim. Becali diyemanajeri vardı. Meksika'dan transfer teklifi almış veMeksika'ya gidiyordu. ‘Ne işin var ya senin 20 saat uçacaksın, gel 2 saate bizdesin' dedim. gülüştük. Becali İstanbul'a geldi. Faruk Süren Bey'e gittik. Fatih Terim, ‘Başkan ben bu sene hiç para istemiyorum. Alın Hagi'yi” dedi. Başkan ‘Hagi sizindir.' Maç başı 25 bin dolar istemişti. Faruk Bey, ‘ne olacak ki kaç maç oynayabilir ki verin parayı' dedi. 40 maçtan aşağıya oynamadı.

TEK HATAM PIERRE ESSER

“Babası Türk olan Pierre Esser'i almıştık. Sözleşme imzaladık iki gün sonra Van maçına çıktı. 90. dakikada hatalı gol yedi ve 1-1 bitmişti. Vanspor'da bizden Yusuf diye bir futbolcu vardı. Uzaktan vurdu gol oldu. Tek hatam bu kaleciyi transfer etmekti.

ÖZBEK İYİ AMA…

“Başkan Dursun Özbek'i beğeniyorum. Ama kurtuluş reçetesi futbolcu yetiştirip, satacaksın. Riva'yı sattın diye bitmiyor her şey.Ne yapar eder Lukas Podolski'yi satmazdım. Yanlış bir uygulama. Para yok diye satılırmı? Bizde paramı vardı.”

TERİMSİZ ALAMAZDIK

“BİZ Teknik Direktör Fatih Terim bir şey demeden futbolcu almazdık. Şimdi kimin eli kimin cebinde belli değil.Nasıl futbolcu alınır bilmiyorlar mı? Hagi, Popescu, İlie gibi isimleri kendisine danışarak transfer ettik. Terim, Florya'da çiçek bile ekerdi.”