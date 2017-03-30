Emre Mor adım adım Fenerbahçe’ye

Fener’in patronu, Galatasaray ile Beşiktaş’ın da istediği genç yıldızın menajeriyle Altunizade’deki ofisinde görüştü ve söz aldı. Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyu kiralamak için Borussia Dortmund’la görüşmelere başladı.

Kadroyu gençleştirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Emre Mor transferinde sona yaklaştı. G.Saray ile Beşiktaş'ın da ısrarla kadrosuna katmak istediği genç yıldızın menajeri Muzzy Özcan'la, dün Altunizade'deki ofisinde görüşen Başkan Aziz Yıldırım, “Emre Mor, Türkiye'de sadece sarı-lacivertli formayı giyecek” sözünü aldı. Yönetim, milli futbolcuyu 1 yıl kiralamak için Borussia Dortmund ile temaslarını yoğunlaştırdı.

Sercan HAMZAOĞLU / AMK

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Emre Mor'u kiralamak için Alman kulübünün kapısını çalan Fenerbahçe yönetimi, bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Borussia Dortmund, milli futbolcu için özellikle devre arasında birçok Avrupa kulübünden teklif almış ancak genç oyuncuyu başka bir kulübe göndermemişti. Emre Mor'u 1 yıllığına kiralamak isteyen Kanarya'nın, Alman kulübünü nasıl ikna edeceği merak konusu oldu.

ERDİNÇ'TE SONA DOĞRU

Gelecek sezon için transfer politikasında değişikliğe giden Fenerbahçe'nin hedefinde, bir genç yıldız daha var. Avrupa'da forma giyen genç gurbetçileri yakın takibe alan sarılacivertliler, uzun vadeli düşünüyor ve geleceğin takımını kurmayı hedefliyor. Kanarya bu doğrultuda, Schalke 04'te forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 18 yaşındaki sol bek Erdinç Karakaş için girişimlere başladı.