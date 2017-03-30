Estrella Navarro güzelliği ve başarılarıyla büyülüyor!

Meksikalı sporcu Estrella Navarro'nun kariyeri 25 yaşında tanıştığı dünyaca ünlü antrenör Aharon Solomons'la birlikte değişti.

Serbest dalış alanında sayısız başarıya imza atan Meksikalı sporcu Estrella Navarro’yu suyun metrelerce altında oksijen tüpü olmadan zafere götüren şey öncelikle kendine duyduğu inanç.

Çocukluğun insan hayatında önemli bir yeri olduğu bilinen bir gerçek, Navarro’nun başarısının arkasında da çocukluğun izleri var. Yüzme antrenörü olan babası, Meksikalı sporcuyu henüz yürümeye bile başlamadan suyla ve yüzme sporuyla tanıştırmış. Bu erken tanışıklık, rekorlara imza atılan şampiyonlukların kapısını aralıyor. Yıllar boyunca yapılan antrenmanların sonucu bu başarı.

Estrella’nın kariyerinde babasından sonra en önemli karakter ise, 5 yıl önce 25 yaşındayken tanıştığı dünyaca ünlü antrenör Aharon Solomons. Solomons, dünya şampiyonluğa giden yolda kapıyı aralayan isim. Birlikte çalışmaya başladıktan sonra kendisini tümüyle antrenörünün çizdiği yola adayan Navarro, “O bana dünya şampiyonu olabileceğimi söylediğinde, buna tüm benliğimle inanmış ve heyecanlanmıştım,” diyor. Tahmin edildiği gibi de oluyor ve Estrella Navarro sadece üç ay sonra ülke rekoru kırıyor. Ardından ise serbest dalış dünya şampiyonasında madalya kazanan ilk Meksikalı kadın sporcu olma unvanını elde ediyor, kazandığı bronz madalya ile.Estrella Navarro, tam 21 kez ulusal rekoru kırdı ve iki kez dünya çapında başarı elde etti. Tabii bu anlatıldığı kadar kolay olmadı, sınırlarını zorlayarak başarıya ulaştı. Sporcu kimliğinin yanı sıra bu tutkusu deniz biyoloğu kimliğiyle de, modellik kariyerinde de hayatının bir parçası.

Kaynak: Redbull