Fenerbahçe, Karabükspor’a hazırlanıyor

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, 26. haftada oynayacağı Karabükspor maçına hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerindeki antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör, Dick Advocaat yönetiminde saat 11.00'da başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Pas organizasyonları sonrası antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.