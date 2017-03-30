Fenerbahçe yeni sağ beki ile söz kesti!

Yeni sezonda Wiel’i kadroda düşünmeyen Fenerbahçe, Deportivo’nun sağ beki Juanfran Moreno ile söz kesti. Fener bu transferi, Hollandalı sağ bekten gelecek bonservis ücretiyle çözmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sezon sonunda Van der Wiel'i satacak olan sarı-lacivertliler, gelecek bonservis bedeliyle Deportivo'nun sağ beki Juanfran Moreno'yu kadroya katacak. Kanarya'nın, cazip bir teklifle kapısını çaldığı 29 yaşındaki İspanyol savunmacıyla prensipte anlaştığı kaydedildi.

Juanfran ile söz kesen F.Bahçe, Deportivo ile de görüşmelere başladı. İspanyol kulübü, tecrübeli sağ bek için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Fener'de ise hedef, Wiel'in satışından elde edilecek gelirle Juanfran'ı kadroya katmak. İspanyol oyuncunun, takım arkadaşı Emre Çolak'tan da F.Bahçe'yle ilgili bilgi aldığı belirtildi.

ADVOCAAT: DAHA BİTMEDİ

Teknik Direktör Advocaat, dün öğrencileriyle toplantı yaptı. Nisan ayında oynanacak maçları kayıpsız geçerek hem ligde üst sıralara tırmanmaları hem de kupada yollarına devam etmeleri gerektiğini belirten Hollandalı çalıştırıcı, “Takımda mental açıdan sıkıntılar görüyorum. Bazı oyuncular tatile çıkmış havasında, ligin sonu gelmiş gibi davranıyor. Bu psikolojiyi üzerinizden atın” dedi.