Fernandao sakatlık durumu hakkında konuştu

Fenerbahçe'de Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Fernandao, sakatlık durumu ile ilgili kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta bir pozisyon sonrası dirsek ile omuzu arasında meydana gelen kırıklar nedeniyle ameliyat olan Brezilyalı futbolcu Jose Fernando, Can Bartu Tesisleri’nde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Tedavi süreci ile ilgili FB TV’ye açıklamalarda bulunan Fernandao, sahalara daha güçlü döneceğine vurgu yaptı. Öncelikle taraftarlara verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Brezilyalı golcü, sakatlık anı ve tedavi süreci ile ilgili de şunları söyledi:

“Taraftarlarımız bu süreçte mesajlarıyla bana büyük destek oldular. Öncelikle onlara en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Sakatlık anı canımı çok yakan ve beni üzen bir andı. Kariyerim boyunca daha önce ciddi bir sakatlık yaşamamıştım. Bir sezonda ise iki defa ciddi sakatlıkla karşı karşıya kaldım. Tedavi sürecim başladı. Ameliyat geride kaldı. Bu süreçten nasıl güçlü dönebilirim, döndüğümde takımıma nasıl katkı verebilirim; bunun düşüncesi içerisindeyim. Daha güçlü döneceğime ve Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edeceğime inanıyorum. Onlar bu süreçte bana ne kadar inandıklarını ve güvendiklerini gösterdiler. Ben de bu desteği hissediyorum ve bu takıma ne kadar içten bağlı olduklarını biliyorum. Bu dönemi iyi bir şekilde geçirip, çalışmalarımı doğru bir şekilde yaparak; tedavinin ardından tekrar takımdaki yerini almak istiyorum. Daha güçlü olacağıma da inancım sonsuz.”

“KAMP ÖNCESİ HAZIR DURUMA GELMEK İSTİYORUM”

“Sabırlı olmam gereken bir dönemdeyim” diyen Fernandao, “Belki de sakatlığımın en zor dönemini yaşıyorum. Olabildiğince kıpırdamamaya çalışıyorum. En ufak bir harekette çok büyük ağrı oluyor. Uyumakta zorlanıyorum ama bunlar bir gün geçecek. Bu sakatlığın aynı zamanda beni geliştireceğini de düşünüyorum. Belki de büyük bir deneyim olacak. Gelişimim anlamında çok önemli değişim noktası da olabilir. Bu dönemler bitecek. Doktorların verdiği bilgi ise, gelecek sezon öncesi hazırlık döneminde tekrar antrenmanlara katılabilecek durumda olacağım yönünde ama benim istediğim kamp öncesi hazır duruma gelmek” dedi.