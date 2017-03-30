Galatasaray’dan Fernando Torres’e servet!

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız golcüye reddedemeyeceği cazip bir teklif sundu

Atletico Madrid'in İspanyol golcüsüne yıllık 4 milyon Euro öneren sarı-kırmızılı yönetim, bu transferi bitirmesi için ünlü menajer Ahmet Bulut'a da tam yetki verdi.

Sıkıntılı mali genel kurulu kazasız belasız atlatan Galatasaray yönetimi, transfer harekâtına zaman kaybetmeden başladı. Teknik Direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda önceliği iki İspanyol, Chelsea'li Cesc Fabregas ve Atletico Madrid'in golcüsü Fernando Torres'e veren sarı-kırmızılı yönetim, en ciddi adımı attı. İspanya-Türkiye transfer hattının bir numaralı ismi Ahmet Bulut, 33 yaşındaki golcü futbolcuyu ikna etmek için bizzat yetkilendirildi.

LAKABI EL NİNO

Yaptığı transferlerle çok eleştirilen Başkan Dursun Özbek, Drogba ve Sneijder etkisi oluşturacağına inandığı Torres'e sarı-kırmızılı formayı giydirmekte kararlı. Ahmet Bulut, ilk etapta yıldız isim için 4 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerisinde bulundu. Cimbom, El Nino lakaplı futbolcunun vereceği cevaba göre teklifini revize edecek ve tüm ikna yollarını deneyecek. Torres'ten cevap bekleyen Galatasaray, Fabregas için de girişimlerini sürdürüyor.

AMK / GAZETE