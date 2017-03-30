‘Genel kurul kararı Galatasaray’a mal edilemez’

Galatasaray Kulübü Genel Kurul Üyesi Avukat Emin Canacankatan, Hakan Şükür ve Arif Erdem için genel kurulda ihraç kararı çıkmamasına ilişkin, "Bu karar Galatasaray camiasına mal edilebilecek bir karar değildir" dedi.

Galatasaray Kulübü Genel Kurul ve Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği üyesi Avukat Emin Canacankatan, Hakan Şükür ve Arif Erdem’in sarı-kırmızılı kulüpten ihraç sürecini değerlendirdi. Genel kurula kendisinin de katıldığını belirten Canacankatan, “Ancak bütün genel kurulların bir handikapı var. Demokratik çoğulculuk adına söz almak isteyen üyelere konuşma hakkı tanınıyor. Bu bazen çok fazla sayıya ulaşıyor. Nitekim Galatasaray Genel Kurulu’nda da aynı durum yaşandı. 30’un üzerinde insan görüşlerini anlattı. Ancak sürecin uzaması genel kurul üyeleri üzerinde bazen sıkılmalara, genel kurul mahallini terk etmelere neden oldu. Sabah binlerce kişinin katılmış olduğu genel kurul ilerleyen saatlerde ancak yüzlerce kişinin devam ettiği bir genel kurula dönüşüyor. Bu genel kurulda da aynı sıkıntı yaşandı ve maalesef sabah binlerle ifade edilen sayı akşam oylama sırasında yüzlerle ifade edilen bir duruma dönüştü” diye konuştu.

“Galatasaray camiasına mal edilebilecek bir karar değildir”

İhraç kararıyla ilgili oylamanın yapıldığı sırada salondaki üye sayısının azlığına dikkat çeken Canacankatan, “O nedenle burada çıkan karar her ne kadar oy çokluğu dense de inancımca milyonlarca taraftarı olan, on binlerce üyesi olan Galatasaray camiasının tamamı kapsayan bir karar olarak kabul edilemez. Bu karar ancak o gün genel kurulun bitme vaktine yakın orada mevcut oylamada evet oyu verenlerin görüşü olarak kabul edilmelidir. Nitekim aynı yerde bulunan ve hayır diyen üyeler de olmuştur. O anlamda bu karar Galatasaray camiasına mal edilebilecek bir karar değildir” şeklinde konuştu.

“Bu oylama ön plana alınabilirdi”

Canacankatan, ihraçla ilgili oylamanın neden daha erken saatlerde yapılmadığı ile ilgili ise, “Genel kurullar yapılırken bir gündem saptanır ve sırayla o maddeler uygulanır. Dernekler Hukuku gereğinde yapılması gereken budur. Bu oylama belki ön plana alınabilirdi. Daha önceki maddede ele alınabilirdi. Öngörülebilir miydi öngörülemez miydi belki bu tartışma götürür ama en azından şerden hayır doğmuş olsun. İlerleyen dönemdeki genel kurullarda bundan ders çıkararak daha farklı genel kurullar yapabilme şansı doğar inşallah” açıklamasını yaptı.

“Başkan ve yönetim kurulu ülkenin saygın kişilikleridir”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin ülkenin saygın kişilikleri olduğunu ifade eden Canacankatan, “Atatürk ilke inkılaplarına demokrasiye bağlılıkları ortada olan arkadaşlarımız. Bu anlamda sayın başkanımız zaten genel kurulun başlangıcında yapmış olduğu konuşmasında olayları anlatırken düşüncelerini açık bir şekilde bildirdi. Kaldı ki Galatasaray camiasının geçmiş tarihinden bugüne kadar sürecine baktığımızda her daim demokrasiden yana olduğu, ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana olduğu bir gerçektir. Nitekim genel kurulda da oylamanın genel kurulun oylarına sunulması gibi bir davranış şekli de genel kurul üyelerinin pratik düşüncelerine olan saygıdan kaynaklanıyor” değerlendirmesini yaptı.

“Gerek yönetim gerekse kulüp tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur”

Avukat Emin Canacankatan, yönetim kurulunun alınan ihraç kararını tüzük gereğince genel kurulun oylarına sunduğunu dile getirerek, “Burada yöntem belki daha farklı olabilirdi. Katılımın daha yoğun olması için daha ön bir madde olarak görüşülebilirdi. Ancak bu ileri bir madde olarak görüşüldü. Sonunda istenmeyen bir sonuç doğunca yönetim kurulu üyelerimiz ve sayın başkanımız yerinde bir karar alarak bir duruş ortaya koymuşlardır. Aynı duruşa ben de katılıyorum. Kulüp olarak zaten düşüncemiz Atatürk ilkelerine bağlı, ülkesini seven sporcu zihniyeti taşıyan zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek. Basında geçtiği gibi aidatlarını yatırmamadan kaynaklanan bir ihraç olmadığını tüzükteki Atatürk ilkelerine uygun olmayan davranışlardan kaynaklanan bir ihraç olduğunu sayın başkanımız ve yönetim zaten kulübün resmi sitesinde de anlatmışlardır. Karanlıkta kalan hiçbir nokta yoktur. Burada gerek yönetim gerekse kulüp olarak tavrını net bir şekilde ortaya koymuş bulunmaktadır. Benim de katıldığım bu tavır ülkemizin bugünkü konjonktüründe alınması gereken bir karardı” ifadelerini kullandı.