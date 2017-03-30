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Giannis Sferopoulos: Küçük detaylardan mağlup olduk

Olympiakos Başantrenörü Giannis Sferopoulos, "İlk 5 dakikada savunmada ve hücumda çok iyiydik, ta ki Efes'in ilk molasına kadar. Sonra geriye düştük. Oyunun diğer periyotlarında da oyun başa baş gitti" dedi.
22:4430 Mart 2017
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Giannis Sferopoulos: Küçük detaylardan mağlup olduk

Euroleague 29. hafta maçında Anadolu Efes, Olympiakos’u 77-69’luk skorla mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sferopoulos, “Maça gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bize çok iyi destek verdiler. Savaştık ve taraftarlara pozitif görüntü verdiğimizi düşünüyorum. İlk 5 dakikada savunmada ve hücumda çok iyiydik ta ki Efes’in ilk molasına kadar. Sonra geriye düştük. Oyunun diğer periyotlarında da oyun başa baş gitti. En büyük sorun birinci periyotlardan sonra oldu. Her şeyimizi verdik ancak küçük detaylardan dolayı mağlup olduk. Efes’i tebrik ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Son güncelleme: 23:36 | 30.03.2017
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