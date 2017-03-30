Gueye’den Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler

Adanaspor’un forveti Magaye Gueye, pazartesi günü oynayacakları Galatasaray maçını değerlendirerek, “En büyük beklentimiz iyi oynayıp güzel bir sonuç almak. Ne olursa olsun iyi bir sonuçla buraya dönmek zorundayız. Galatasaray’daki eksikler bizim için iyi olabilir ama bizim sahaya çıkıp elimizden geleni yapmamız gerekiyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un Senegalli forvet oyuncusu Magaye Gueye, Osman Yereşen Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz”

Galatasaray maçına çok ciddi hazırlandıklarını söyleyen Gueye, en büyük beklentilerinin Galatasaray maçından iyi bir sonuç almak olduğunu söyledi. Galatasaray takımındaki eksiklerin kendileri için avantaj olacağını belirten Senegalli forvet, “İlk Galatasaray maçında biz iyi oynamıştık ama büyük takımlarla oynadığınız zaman, yediğiniz gollerle maçı kaybediyorsunuz. Ama ikinci maçta böyle bir şey olmayacak. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz” diye konuştu.

“Önemli olan biziz”

Bir basın mensubunun “Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor takıma yeni bir diziliş kazandırdı ve bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine ise Magaye, “Biz böyle güçlü takımlara karşı oynadık ama saha içerisinde formasyon dizilimi çok önemli şeyler değil. Önemli olan ne yaptığınız ve ne yapmaya çalıştığınız. Dolayısıyla Galatasaray'ın nasıl pozisyon alacağı değil, bizim neler yapabilecek olmamız önemli” dedi.

“Matematiksel olarak ligde kalma şansımız var”

Adanaspor'un ligde kalması gerektiğini sözlerine ekleyen golcü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanların ne söylediği önemli değil. Bizim takımımızın iyi futbol oynadığını iyi bir şeyler gösterdiğini biliyorum ve yüzde yüz eminim bu takımın ligde kalmayı hak ettiğinden. Bizim matematiksel olarak ligde kalma şansımız var, insanların ne söylediği bizim için çok önemli değil. Bizim geçmişi unutup önümüzdeki 9 maçlık seriye bakmamız gerekiyor.”

Hazırlıklar sürüyor

Öte yandan turuncu-beyazlı ekip, Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra ikişerli gruplara ayrılan futbolcuların kuvvet çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyun oynayan oyuncular, son bölümde ise taktik oyun ile antrenmanı noktaladı.Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 3 Nisan Pazartesi saat 20.00'da deplasmanda Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da karşılaşacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.