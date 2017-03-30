Igor Tudor’a dev görev

Başkan Dursun Özbek, “Gelecek sene Avrupa riskimiz yok” açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılılarda tek hedef Devler Ligi olarak belirlendi. Tudor, bu hedefe ulaşamazsa sezon sonunu göremeyebilir.

Galatasaray’da Riva ve Florya projelerinin ardından yönetimin de ibra edilmesiyle gözler futbol takımına çevrildi. Başkan Dursun Özbek, “FFP kriterleri içerisinde bu sezonu tamamlıyoruz ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmama riskimiz yok” müjdesinin vermesinin ardından yönetim, Teknik Direktör Igor Tudor'a mesaj gönderdi. Sarı-kırmızılı idareciler, “Avrupa Ligi'nden ziyade tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi olacak” ifadesini kullandı. 9 hafta çok kritik

Cimbom’un 1.5 yıllık anlaşma sağladığı Teknik Direktör Igor Tudor'un G.Saray'daki kariyerinin devam edip, etmeyeceği Devler Ligi'ne bağlı. Hırvat hoca, ilk iki sırayı kaçırır 3 veya 4. olursa devam kararı yönetim kurulu tarafından tekrar gözden geçirilecek. 9 hafta içinde elde edilecek sonuçlar, Tudor'a sezon sonunu da göstermeyebilir. Göreve geldiğinden beri takımın başarısı içi nyoğun çalışanHırvay hoca, Devler Ligi hedefine ulaşacaklarını söyledi.

SEÇMEDİĞİM OYUNCULARLA ZOR

Tudor, kazanmak için görevde olduğunu söyledi. Hırvat hoca, “G.Saray'ın kazanması için buradayım ama sezon sonuna geldik. Özellikle de kendi seçmediğim oyuncularla bir anda hiçbir şeyi değiştiremem. Son 9 haftada maksimum puan alıp, hedefe varmak istiyoruz” dedi.