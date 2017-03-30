İrfan Başaran’dan derbi yorumu

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu İrfan Başaran, bu hafta oynayacakları Elazığspor maçıyla ilgili olarak, “Bu maçın önemini ben, takım arkadaşlarım ve tüm Türkiye biliyor. O anlamda hiçbir sıkıntımız yok, herkes olayın farkında” açıklamasını yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu İrfan Başaran, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı açıklamada bu hafta oynayacakları Elazığ derbisi ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Şampiyonlukla ilgili kendilerini etkilemeye çalışanlar olsa da bundan etkilenmemeye çalıştıklarını kaydeden İrfan, “Bu maçın önemini ben, takım arkadaşlarım ve tüm Türkiye biliyor. O anlamda hiçbir sıkıntımız yok, herkes olayın farkında, ciddiyetinde. Çok güzel bir gidişatımız var, 50 puanı yakaladık. Bunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Tabi takım içinde de konuşurken gerçekten motivasyonumuz çok yüksek. Çevrede bizi etkilemeye çalışan insanlar olsa da biz bundan etkilenmemeye çalışıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. 9 maçımız kaldı. Bu haftaki Elazığ maçı taraftarımız ve şehrimiz için daha önemli. Ama sonuçta kazandığımızda 3 puan kazanacağız, daha ötesinde bir şey kazanmayacağız. Diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsak bu maça da öyle hazırlandık. Her şeyin farkındayız, inşallah 3 puanı alacağız” şeklinde konuştu.

“Üçüncü senemde ikinci şampiyonluğumu yaşamak istiyorum”

İrfan, daha önce TFF 1.Lig’de Ordupor ile bir şampiyonluğunun bulunduğunu anımsatarak, “Daha önce Orduspor ile bu ligde bir şampiyonluğum olmuştu. Burada üçüncü senemde ikinci şampiyonluğumu yaşamak istiyorum. Ben takımla beraber kendimde de bir yükseliş olduğunu görüyorum. Bu gerçekten benim için mutluluk verici. İnşallah daha iyi noktalara geliriz. İyi çalışıyoruz, ekstra antrenmanlar da yapıyorum. Bu anlamda da kendimize iyi bakıyoruz” diye konuştu.