İstanbul Mayıs’ta tenise doyacak

24-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası ile 1-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak TEB PNB Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nın basın toplantıları düzenlendi.

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası ile TEB PNB Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası’nın basın toplantısı Beşiktaş’ta bir otelde Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Türk Ekonomi Bakası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, turnuva direktörü Paul McNamee ve Koza Wos Genel Müdürü Yavuz Selek'in katılımı ile gerçekleşti. TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’na en önemli sporcu olarak WTA’da 10. sırada bulunan Ukraynalı Elina Svitolina’nın katılacağı açıklandı. Son şampiyon milli sporcu Çağla Büyükakçay’ın da yer alacağı turnuvada bir başka Türk tenisçi İpek Soylu da mücadele edecek. TEB PNB Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası’nda ise ATP sıralamasında 5. sırada yer alan Kanadalı tenisçi Milos Raonic'in yanı sıra Milli tenisçiler; Marsel İlhan ile Cem İlkel de mücadele edecek.

Durmuş: “10 Türk tenisçi yer alacak”

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, iki turnuvada toplam 10 Türk sporcunun yer alacağını belirterek, “Geçen senenin şampiyonu Çağla Büyükakçay kendi puanıyla, İpek Soylu, Marsel İlhan ve Cem İlkel’in ise wild card’la turnuvaya katılacak. Elemelerde de sporcularımız olacak. İki turnuvada 5 erkek, 5 kadın olmak üzere toplam 10 sporcumuz yer alacak. Bu turnvua başka bir ülke olsaydı sadece Çağla ana tabloda olabilirdi belki İpek için de zorlayabilirdik” diye konuştu.

“Hedefimiz Türkiye'yi tenisin merkezi yapmak”

Hedeflerinin Türkiye’yi tenisin merkezi yapmak olduğunu vurgulayan Durmuş, “Bunun için sadece para, tesis yetmez. Bu, birçok bileşkenin birlikte hareket etmesinden geçer. Çok değerli sponsorlarımız var. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın bize verdiği destek ve yetkiyle tenisseverler için çaba harcayan bir ekibimiz var” şeklinde konuştu.

Leblebici: “Geçen sene rüya gibi bir iş başımıza geldi”

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, tenisin kendilerini başka bir dünyaya götürdüğünü söyleyerek, “Sponsorlar için rüya gibi işler olur. Geçen sene rüya gibi bir iş başımıza geldi. Çağla geçen sezon turnuvayı kazandı. Bu sene de elimizden geldiğince daha alt katmanlara, sokağa yayılabilmesi için bir sürü şey yapacağız. Elimizden geldiğince TEB ile tenis algısını oluşturmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Turnuva direktörü Paul McNamee ise Garanti Koza Arena’yı çok beğendiklerini belirterek, Fransa Açık Tenis Turnuvası’ndan sonra İstanbul’da en iyi tesislerde sporcuların mücadele ettiğini söyledi. McNamee, erkeklerde ödülün 500 bin Euro, kadınlarda ise 260 bin Dolar olduğunu açıkladı.