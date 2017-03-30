İznik’te kano heyecanı

İznik Belediyesi'nin ana sponsorluğu ve İznik Doğa Sporları Kulübü’nün organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan kano festivali İznik'te ilk kez yapılacak.

İznik gölünde kanolar süzülecek… Belediye Başkanı Osman Sargın, Türkiye'nin birçok bölgesinde düzenlenen kano festivallerini bu kez 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik'te gerçekleştireceklerini belirterek, “İznik’in tanıtımı için her yıl yaptığımız triatlon yarışları, uluslararası ultra maratonu ve güreşe şimdi de kano festivalini ekledik. İznik şenlenecek. Bu faaliyete destek olanlara teşekkür ediyor ve bütün kano severleri İznik’e bekliyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Belediyesi, İznik Kaymakamlığı ve İznik Doğa Sporları Kulübü'nün destek verdiği festival 31 Mart- 2 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Atlas, Hint ve Büyük okyanuslarını kürek çekerek geçen ilk kişi Erden Eruç'un da sunum yapacağı festivalde yarışmacılar İznik kıyılarını kanoyla gezmenin keyfini çıkaracak. İznik gölü Türkiye'nin beşinci büyük gölü.