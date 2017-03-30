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Kırçiçeği Bodrum, Mersin’i mağlup etti

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Kırçiçeği Bodrum Basket, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 67-64'lük skorla mağlup etti.
17:5130 Mart 2017
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Kırçiçeği Bodrum, Mersin’i mağlup etti

Kırçiçeği Bodrum, Mersin’i mağlup ettİ. Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-12, ikinci çeyreği ise 43-29 Mersin ekibinin üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü çeyreği de 55-43 Mersin Büyükşehir Belediye Gelişim'in üstünlüğü ile biten karşılaşmanın son çeyreği kıyasıya bir mücadele ile geçti.

Maçta 20 sayı geriye düşen Kırçiçeği Bodrum, son anlarda daha iyi oynadı ve parkdeden 67-64’lük skorla galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu 21 sayı ile Mersin Büyükşehir Belediye Gelişim’den Nadia Angelica Parker olurken, Kırçiçeği Bodrum Basket’in Amerikalı oyuncusu Shayann Raquel Selby 18 sayı attı.

Son güncelleme: 17:52 | 30.03.2017
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