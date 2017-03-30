Kırçiçeği Bodrum, Mersin’i mağlup etti

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Kırçiçeği Bodrum Basket, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 67-64'lük skorla mağlup etti.

Kırçiçeği Bodrum, Mersin’i mağlup ettİ. Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-12, ikinci çeyreği ise 43-29 Mersin ekibinin üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü çeyreği de 55-43 Mersin Büyükşehir Belediye Gelişim'in üstünlüğü ile biten karşılaşmanın son çeyreği kıyasıya bir mücadele ile geçti.

Maçta 20 sayı geriye düşen Kırçiçeği Bodrum, son anlarda daha iyi oynadı ve parkdeden 67-64’lük skorla galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu 21 sayı ile Mersin Büyükşehir Belediye Gelişim’den Nadia Angelica Parker olurken, Kırçiçeği Bodrum Basket’in Amerikalı oyuncusu Shayann Raquel Selby 18 sayı attı.