Mangala’dan Galatasaray’a mesaj!

Galatasaray'ın temaslarını sürdürdüğü Manchester City'nin defansı Mangala'dan sarı-kırmızılı kulübe olumlu yanıt geldi.

Cimbom'un prensipte el sıkıştığı Fransız defans oyuncusunun Galatasaray'a “Seve seve gelirim” mesajını yolladığı öğrenildi. Tapusu Manchester City'de olan 26 yaşındaki oyuncu 1 yıl kiralanacak.

Gelecek sezon nokta transfer prensibiyle yola çıkan Galatasaray, ilk imzasına çok yakın. Manchester City'den Valencia'ya kiralanan Eliaquim Mangala, İspanyol ekibin Avrupa kupalarına katılamayacak olması nedeniyle La Liga serüvenine son verecek. G.Saray'ın teklifini kabul eden Mangala, “Seve seve Türkiye'de oynarım” mesajını gönderdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Mangala'yı kadroda düşünmediği ve 1 yıl daha kiralanmasına onay verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki Fransız defans oyuncusunu kiralayacak ve stoper krizini çözecek. Güçlü fiziğiyle Tudor'un istediği özelliklere sahip olan Mangala, Valencia formasıyla 25 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.