Manşetlerdeki Emre Mor fotoğrafı

A Milli Futbol Takımı’nda belki de görmeye alışık olmadığımız bir yeteneği seyrediyoruz. Topu sürüşünde bile ‘Ben bu işi biliyorum’ diyen bir futbolcu. Evet o kişi Emre Mor!.. Daha kariyerinin çok ama çok başında. Fatih Terim’in yoğun çabalarıyla A Milli Futbol Takımı formasını giydi. Hemen ardından süreç onun için hızlı başladı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Borussia Dortmund. Güzel de transfer yaptı. Sistemli ve felsefesi olan bir takımda oynamak onun için bulunmaz bir şans. Şampiyonlar Ligi platformu ile karşı karşıya gelmesi de bir rüya. Kimseye nasip olmaz böyle bir başlangıç.

Olayları güncel olarak değerlendirdirsek, genç yıldız için her şey iyi gidiyor. Sonrası ne olur? Herkesin merak ettiği soru ise bu! Tüm Türkiye tek bir kişiye odaklandı. Kurtarıcı ilan edildi. İşte yanlış giden şey de bu zaten. Emre Mor’u kazanalım derken, işler daha kötüye gidecek haberimiz yok. Ahmet Çalık, Okay Yokuşlu, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder; bu isimler gelecekte A Milli Futbol Takımı formasıyla büyük işler yapacak. Biraz da onların yeteneklerini ve eksiklerini konuşsak olmaz mı? Onların da manşet olmaya hakkı var en azından.

Emre Mor’un üstündeki baskıyı da kaldırmış oluruz hem. Daha şimdiden Süper Lig’e geleceği dedikoduları dolaşmaya başladı. Gelirse iyi bir tercih olur mu? Onu görmeden analiz yapmak mümkün değil. Şahsi düşüncem Bundesliga’da kalmasından yana. Çünkü çalışarak kendini ve oyununu geliştirebileceği en doğru yerde. En büyük hayali Real Madrid’de oynamak olan Emre Mor’a eleştiriler yapılsın; ama büyük sorumluluklar yüklenmesin. O zamanla perfomansını ileriye taşıyacaktır. Sadece bekleyelim, istediğimiz yerde olacağı gün gelecektir.