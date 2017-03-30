Marsilya Simon Kjaer’de ısrarcı

Adı sık sık Chelsea ile anılan Simon Kjaer için son olarak Fransa'nın Marsilya kulübü devreye girdi.

Chelsea, Milan, Inter ve Monaco'nun yakın takibinde olan Simon Kjaer'i, Marsilya da istiyor. Fransız ekibinin teknik patronu Rudi Garcia, Lille'de de beraber çalıştığı Danimarkalı stoperin transferi için kulübünden tüm şartların zorlanmasını istedi.

Tecrübeli savunmacının ise Marsilya'nın önerisine sıcak bakmadığı kaydedildi. Öte yandan Danimarka Milli Takımı'nda alnına aldığı darbe nedeniyle gözünde şişme bulunan Kjaer iyileşti ve dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Danimarkalı savunmacının, Karabük maçında oynayabileceği belirtildi.

STOCH DURMUYOR

İdmanlarda, hem performansıyla hem de çalışkanlığıyla göz dolduran Miroslav Stoch, teknik heyetten forma bekliyor. Slovak yıldız, taktik çalışmalarda yaptığı ortalar ve attığı gollerle dikkat çekti. Teknik Direktör Advocaat, performansını beğendiği tecrübeli futbolcuya, “1 haftada sana ne oldu Stoch” diye takıldı, takım arkadaşları ise “Hocam, doğan bebeği onu değiştirdi” şeklinde konuştu.

LENS DÖNDÜ

Milli takımdan dönen Jeremain Lens, bugün yapılacak antrenmana takımla birlikte çıkacak. Hollandalı yıldızın,milli takımdan sakatlanmadan dönmesiteknik heyeti bir hayli sevindirdi. Tecrübeli futbolcu dün tesislerde Fenerbahçe'nin hocası Advocaat ile ayaküstü sohbet etti ve “Oynamaya hazırım, herhangi bir eksiğimyok” ifadelerini kullandı.