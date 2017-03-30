Mehmet Demirkol: Emenike’nin heykelini dikmeleri lazım

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi. Demirkol, Fenerbahçe'nin yıldızı Emenike için ilginç ifadeler kullandı.

Mehmet Demirkol, NTV Spor’daki ‘Spor Servisi’nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Demirkol, Emenike’nin Fenerbahçe’de kalmasına şaşırdığını belirtirken, adı Roma ile anılan Oğuzhan Özyakup’un Çizme’de değil ancak İspanya La Liga’da başarılı olabileceğini söyledi.

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İşte Demirkol’un yorumları…

“Eskiden transferlere inanıyorduk. Van Persie geldi yani Türkiye’ye… Ama finansal olarak kulüplerin durumundan dolayı Mirallas’ın alınacağına pek inanmıyorum.

Emenike’de hiçbir sorun yok. Emenike neyse o. Emenike’yi orada tutanda sorun var 5 senedir. Adamın sorunsuz bir günü yok ki. Aklım almıyor. Ersun Yanal kulüpten içeri giremez, ama Emenike göbek atıyor. Aykut Kocaman ben olduğum sürece kulübe gelemez ama Emenike formayı çıkar ohh istediğin gibi rahat hayat. Aziz Yıldırım’ın babasının oğlu olsa, öz kardeşi olsa tekmeyi vurmuştu. Bu Emenike numarası nedir hiç anlamadım gitti. Alex’in heykelinin yanına Emenike’nin heykelini dikmeleri lazım. Ben Fenerbahçe tarihinde Emenike gibi bir sporcu görmedim. Bu kadar rezilliğin ortasında hala durabiliyorsa heykeli dikilsin.

Oğuzhan İtalya’ya giderse yapamaz. Ama İspanya’ya giderse uçar. Beşiktaş’ta kalırsa Beşiktaşlılar için iyi olur.

Aslı ve Gamze, hayatlarında yapmadıkları dereceyi Londra Olimpiyatları’nda yaptı. Hepimiz havaları zıpladık ama ben o dereceden sonra tweet attım ‘İnşallah dopingli değillerdir’ diye.”