Mehmet Sepil: Bu stat yapılacak!

Göztepe’ye yapılacak olan stat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar planına, askı süresinin son gününde İzmir Şehir Plancıları Odası tarafından itiraz edildi. İzmir Şehir Plancıları Odası, projede görev alan mimarlara önce randevu verip daha sonra ise bu randevuyu iptal edince basın toplantısı düzenleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “İzmir’in kaderi bu. İtirazlarını geri çekmezlerse İzmir mahkemelerle uğraşarak stat yapacak. Bu zaten alıştığımız bir durum. Bu olmasın diye her şeyi yaptık ama bu stat yapılacak” dedi.

Göztepe için yapılacak olan, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi ismi verilen statla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ve askı süresinin son gününde İzmir Şehir Plancıları Odası tarafından itiraz edilen imar planıyla ilgili düzenlenen basın toplantısına telekonferansla katılan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve projenin mimarları Bünyamin Derman ile Tuğrul Büyükkök de projeyle ilgili bilgiler verdi.

Gürsel Aksel Tesisleri 1945 yılından beri kullandıklarını ifade eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Başkan olarak buraya geldiğimde yapılmak istenen stat projesine baktım ve 'Bu projeyle bu stadı yapmak doğru değil' dedim. Yıllardır kullandığımız alana çizilen projenin aceleye geldiğini tespit ettik. Arkasından çıkan aksilikleri lehimize çevirmek istedik. Sadece imar mevzuatı değil 3. şahıs arazileri de dahil birçok engel vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait arsa vardı, Büyükşehir bu arsayı Spor Bakanlığına devretti ve tüm sorunları çözdük. Burada halkın yararına bir stat yapalım diye bu projeyi oluşturduk. Bu projeyi 1 günde yapmadık, tüm aşamalarıyla ilgili şehri bilgilendirdik. Spor Bakanlığına ve Başbakanlığa stadı izah ettik ve çok kısa süre önce ihale üreci açıklandı” dedi.

İzmir Şehir Plancıları Odası'nın yaptığı itirazda, stadın 40 metre olduğu ve şehrin siluetini bozduğu ifadelerinin yer aldığını belirten Başkan Sepil, “Bu binanın yüksek olduğunu nasıl düşünebiliyorlar. Aylardır, haftalardır bu görselleri gösteriyoruz. 24 Şubat'ta imar planı askıya çıktı. 24 Mart mesai bitiminden kısa süre önce faks geldi ve itiraz etmişler. Tüm bunlar kamuoyu önünde yapılmışsa neden son 5 dakikada müracaat yapılıyor. Uzlaşma kültürü neden denenmiyor” diye konuştu.

İzmir'e yakışan stadı kendilerinin projelendirmek istediklerini anlatan Sepil, “Bize şans verin biz gelelim anlatalım, sonra yine yapacaksanız itirazınızı yapın. Pazartesi sabahı mimar arkadaşlarımız onlarla temasa geçti. Bize Çarşamba akşamı 19.30'a randevu verildi. Dün de randevu iptal edildi. 'Şehir içi stat olmaz' diyorlar. Bunun hangi bilimsel karşılığı var. Bunu diyenler UEFA ve FIFA raporlarını alıp okusun. Bu raporlarda şehir içi statların özendirilmesi gerektiği söyleniyor” ifadelerini kullandı.

“Uzlaşı kültürü bu değil”

İzmir Şehir Plancıları Odası'nın Göztepe'ye verilen randevuyu güvenlik gerekçesiyle iptal ettiklerini bildirmesini de yorumlayan Sepil, “Buna cevap vermekten bile utanırım. Bir karar alıyorsunuz ve insanlar size tepkili. Bu tepki tabi ki medeni bir tepki olmalı. İnsanlar bu kararınızdan mutlu değil. Menderes'e stat yapılıyor diyorlar, bu arazinin altyapıyla ilgili olduğunu tüm dünya biliyor. Gidin Atatürk stadında oynayın diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Stadı olmayan takımların en ufak başarı var mı? Biz tacize uğradık toplantıyı iptal ediyoruz demişler. Uzlaşı kültürü bu değil” dedi.

“İzmir'in kaderi bu” diyen Sepil, “İtirazlarını geri çekmezlerse İzmir mahkemelerle uğraşarak stat yapacak. Bu zaten alıştığımız bir durum. Bu olmasın diye her şeyi yaptık ama bu stat yapılacak” diye konuştu.

Mimar Bünyamin Derman: “Dünyada bir ilk olacak”

Aynı zamanda Vodafone Arena'nın da mimarı olan Bünyamin Derman ise Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi projesinin kendilerine geldiğinde heyecanlandıklarını ifade ederek, “Özellikle kentin içinde bir stat yapmak heyecan verici. Kentin içindeki statlar 24 saat yaşamak zorunda. Müze, yeme-içme alanları, spor merkezleri ve salon sporları yapılabilecek bir stat yapmak istedik. Tüm maliyeti göze alarak çatıda yürüyüş alanı planladık. Kent 8-9 katlık, 30 metrelik bir yüksekliğe sahip. Biz de stadın kotunu 28.30 metreye çektik. Hem zeminde hem de çatıda kamu yararına hizmet eden yapı tasarladık. Çatıda parkı olan stat itibarıyla bu dünyada bir ilk olacak. Bunun yeterince anlaşılamadığını düşünüyorum” dedi.

Stadın sadece futbol amaçlı değil içinde konser alanlarının ve toplantı salonlarının da mevcut olduğunu aktaran Derman, “Türkiye'de hiçbir stat şuanda bu fonksiyonları içermiyor. 'Burada stat olur mu' gibi eleştiriler var. UEFA ve FIFA kentin içinde stat öneriyor. Çünkü kentin dışındaki statlar ölü yatarım oluyor. Chelsea, Malaga, Deportivo ve Liverpool statları kentin içinde ve yaşayan statlar. Spor konuları tarihte bile şehrin dışına atılmamış. Roma'nın göbeğinde bile Collesium var” diye konuştu.Stadın 28.30 metre yüksekliğe sahip olacağını, bunun da çevrede bulunan özel kolej binasından baz alındığını dile getiren Mimar Derman, “Burada silueti etkileyecek bir durum söz konusu değil. Yaya ve toplu taşımaya yakın olduğu için de özel araca özendirme yok. İzmir Şehir Plancıları Odası bizi dinleseydi belki de itirazını geri çekecekti. Böyle bir yapının anlaşılamadığını düşünüyoruz. Biz uzlaşmak istiyoruz. Kamu yararına yapılacak olan bir statta uzlaşı olamayacaksa hangi konuda uzlaşı olacak” dedi.

Mimar Tuğrul Büyükkök: “Son günde gelen itiraz bizi üzdü”

Projenin mimarlarından Tuğrul Büyükköken de birçok bakanlık ve kamu kurumuyla işbirliği içinde projeyi geliştirdiklerini anlatarak, “Böyle büyük ve önemli bir yatırımdan İzmir in içinde olan tüm komitelerin bilgi sahibi olduğunu umuyorduk. Aksı süresinin son gününde gelen itiraz bizi üzdü. Tarafımıza ulaşılmış olsa bu konuyla ilgili bilgilendirmememizi yapardık. 40 metreye çıkmıyoruz ama çıksak bile mevzuata aykırı bir durum yok” şeklinde konuştu.