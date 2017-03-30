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Mesut Özil ayrılıyor mu? Wenger’den flaş açıklama!

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Mesut Özil ve Alexis Sanchez'in takımda kalacaklarına inandığını söyledi.
11:3630 Mart 2017
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Mesut Özil ayrılıyor mu? Wenger’den flaş açıklama!

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Mesut Özil ve Alexis Sanchez krizi hakkında önemli açıklamalar yaptı. İki oyuncu ile henüz sözleşme yenilemediklerini vurgulayan Fransız teknik adam, “İki futbolcunun da burada kalacağına inanıyorum” diye konuştu.

Sezonun bitimine doğru herkesin lige odaklandığını dile getiren deneyimli teknik adam, “Kişisel olarak fikrim iki oyuncu da kalacak. Umarım kulüp bu iki oyuncu ile anlaşmak için uygun zemini bulur” ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı’nda  sakatlık yaşayan Mesut Özil’in hafta içi çok çalıştığını dile getiren Wenger, lig maçında oynayacak seviyede olduğunu söyledi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu ile birlikte teknik direktör Arsene Wenger’in de kaderi sezon sonunda belli olacak.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
arsenal arsene wenger Fenerbahçe Mesut Özil
Son güncelleme: 11:39 | 30.03.2017
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